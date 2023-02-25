 

Германия использует трубы “Северного потока-2

25.02.2023, 15:05, Разное
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По данным газеты Welt am Sonntag, правительство Германии планирует использовать трубы “Северного потока-2” для строительства трубопровода для транспортировки сжиженных природных газов.

В газете утверждается, что правительство Германии достигло соглашения с компанией “Северный поток-2” о покупке более 3000 труб. В настоящее время эти трубы хранятся в порту Рюгенс в Мукране.Согласно многочисленным источникам, издание утверждает, что федеральное правительство планирует использовать эти сегменты для трубопровода длиной менее 40 км. Он соединит предлагаемый СПГ-терминал в Рюгене с Лубмином на материке.

Министерство экономики Германии не ответило на запрос газеты о комментарии. Сделка может быть сложной с юридической точки зрения, поскольку “Северный поток 2” принадлежит российскому “Газпрому”. В результате в конце сентября были закрыты российские экспортные газопроводы в Балтийское море – “Северный поток 2”. Хотя Швеция, Дания и Германия начали расследование по этому вопросу, они еще не представили конкретных выводов. По мнению Кремля, это ЧП было актом международного терроризма.

Лауреат Пулитцеровской премии американский журналист Сеймур Херш утверждает, что США организовали диверсию вместе с союзниками по НАТО. Во время летних учений Baltops, в ходе которых водолазы из США заминировали трубопровод, три месяца спустя норвежцы привели в действие взрывчатку. Херш утверждает, что президент США Джо Байден принял окончательное решение относительно операции после девяти месяцев секретных переговоров со своей командой национальной безопасности. Главной причиной, по словам Херша, была обеспокоенность Байдена тем, что Германия (которая получает газ через “Северный поток”) не примет военную помощь Украине. Все эти утверждения были опровергнуты Вашингтоном.


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