«Год ада». Круг второй

Хамовнический суд отметил годовщину спецоперации, отправив подростка, задержанного по ненасильственной статье, в СИЗО на два месяца.

21 февраля полиция пришла домой с обыском к 18-летнему Максиму Лыпканю. Как сказал он в своем телеграм-канале, против него возбуждено уголовное дело по «фейковой» статье 207.3 УК РФ, а из дома «забрали какие-то книги». Обыск также прошел и у отца парня.

«Не бойтесь. И боритесь за свою свободу!» — последнее, что написал парень в телеграме. Больше на связь он не выходил.

Позднее стало известно, из-за чего правоохранители решили в 6 утра выломать дверь в квартиру вчерашнего школьника: за несколько дней до событий Максим дал интервью «Радио Свобода»* и выразил свою пацифистскую позицию, а также рассказал о своей акции «Год ада», заявку на проведение которой он подал властям в начале февраля.

Естественно, в согласовании акции Лыпканю было отказано. Через день после отказа его задержали у здания Ленинградского вокзала два сотрудника Центра «Э», доставили в ОВД и составили два административных протокола: о «дискредитации» армии и об организации несогласованного митинга.

Мириться с этим Максим не захотел и подал иск к правительству Москвы и департаменту региональной безопасности города. 20 февраля ему отказал и суд.

А на следующее утро домой к Максиму пришли с уголовным делом.

Изначальное обвинение: дискредитация армии по мотиву политической ненависти.

До заседания суда по избранию меры пресечения 22 февраля Лыпкань содержался в ИВС.

Заседание Хамовнического суда было назначено на полдень. Продержав слушателей в коридоре до пяти вечера, всех, кроме аккредитованных журналистов и участников процесса, выгнали из здания. «Рабочее время суда закончено», — сказала секретарь.

В зале суда Максим сообщил, что полиция с ним обращается «более-менее нормально».

— А что касается двадцать четвертого: ты отменяешь все или нет? — спросили его.

— Нет, — уверенно ответил Лыпкань.

Процесс был обычным и необычным одновременно. Обычность заседания заключалась в том, что судье понадобилось 10 минут, чтобы обвиняемого в ненасильственном преступлении 18-летнего парня отправить в СИЗО до 20 апреля. А необычность передали журналисты «Соты»:

«Неожиданно для всех адвокат Лыпканя попросила закрыть процесс от прессы. Видимо, на автомате прокурор высказался против этого. Судья отказала защите в закрытии заседания. Для понимания, обычно все происходит с точностью до наоборот».

Член федерального бюро партии «Яблоко» (Максим не был членом партии, но в организации состояли его друзья) Кирилл Гончаров пояснил «Русской службе BBC»:

«Он хороший искренний парень, но очень молодой, очень радикальный в своих действиях, методах. Он как будто искренне не понимает, что может причинить вред другим: например, когда призывает выйти на несанкционированный митинг. Он своими искренними действиями мог подставить людей, и не понимал, что должен нести ответственность за них».

Уже очевидно, что следствие настроено серьезно. Обвинение содержит в себе пункт «по мотивам политической ненависти», что автоматически является отягчающим обстоятельством.

По неподтвержденным пока данным, сейчас Лыпкань находится в СИЗО-7 Капотня. Ему грозит до 10 лет в тюрьмы.

Макар Ситкин,

специально для «Новой»

* Внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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