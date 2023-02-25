В США во время выставки собак включили гимн Украины

Во время одной из выставок собак, проводимой в США, организаторы решили включить собравшимся гимн Украины.

Инцидент попал на видео, на котором видно внимательно слушающих гимн зрителей, судей, организаторов и самих участников с питомцами, информирует Telegram-канал «Украина.ру».

Авторы поста решили оставить происходящее без лишних комментариев.

Ранее в Сети высмеяли реакцию экс-премьер министра Британии Бориса Джонса на гимн Украины. Во время исполнения политик стоял задумчивый, слегка раскачиваясь и отстраненно глядя вдаль.

—