 

В США во время выставки собак включили гимн Украины

25.02.2023, 14:01, Новости дня
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Во время одной из выставок собак, проводимой в США, организаторы решили включить собравшимся гимн Украины.

Инцидент попал на видео, на котором видно внимательно слушающих гимн зрителей, судей, организаторов и самих участников с питомцами, информирует Telegram-канал «Украина.ру».

Авторы поста решили оставить происходящее без лишних комментариев. 

 

Ранее в Сети высмеяли реакцию экс-премьер министра Британии Бориса Джонса на гимн Украины. Во время исполнения политик стоял задумчивый, слегка раскачиваясь и отстраненно глядя вдаль. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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