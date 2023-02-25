 

В Москве на глазах у прохожих у станции метро «Маяковская» умерла лошадь

25.02.2023, 14:01, Новости дня
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В Москве у станции метро «Маяковская» двух лошадей ударило током, одна из них скончалась, сообщают очевидцы.

В Telegram-канале «Реальная жизнь ЦАО|МОСКВА» опубликованы кадры с лежащей на асфальте лошадью, которая получила удар током от информационного табло и не выжила. Другую лошадь очевидцы успели оттащить в сторону.

 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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