В Москве на глазах у прохожих у станции метро «Маяковская» умерла лошадь
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В Москве у станции метро «Маяковская» двух лошадей ударило током, одна из них скончалась, сообщают очевидцы.
В Telegram-канале «Реальная жизнь ЦАО|МОСКВА» опубликованы кадры с лежащей на асфальте лошадью, которая получила удар током от информационного табло и не выжила. Другую лошадь очевидцы успели оттащить в сторону.
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