Привычки, которые делают кожу нашего лица жирной: каких ошибок надо избегать в уходе и не только

От состояния кожи напрямую зависит ее красота. Именно поэтому надо выбирать правильные методы ухода, которые способствуют поддержанию ее в хорошей форме. Однако далеко не всем известны эти правила, и некоторые люди допускают серьезные ошибки, из-за которых кожа теряет свой привлекательный вид. В данной статье пойдет речь о самых распространенных ошибках, которые провоцируют поверхность кожи, делая ее склонной к повышенной жирности.

Частое умывание

Часто умываться нельзя, даже два раза в день это уже перебор. За ночь кожа не успела испачкаться, поэтому нет никакого смысла ее мыть. Умываясь по утрам, вы лишаете лицо необходимых для увлажнения масел. Кожа становится сухой и начинает активно вырабатывать жир, чтобы компенсировать недостаток влаги. Однако в этом правиле есть исключения, и они касаются тех, кто после вечернего умывания некоторое время бодрствует. За это время и ночью вырабатывается сало, и утром вы можете проснуться с его избытком на лице. В этом случае необходимо умыться.

Игнорирование определения типа кожи

Ошибкой является то, что некоторые не могут определить свой тип кожи. Им кажется, что их кожа жирная, а на самом деле она нормальная. Поверхность необязательно должна быть равномерной в плане выделения кожного сала, кожа может быть комбинированной. О ее состоянии можно узнать у косметолога или определить это самостоятельно. Умойтесь мягким очищающим средством и ничего не делайте в течение тридцати минут. Наличие жирного блеска означает, что кожа жирная, стянутости — сухая, комфортного состояния — нормальная. Если некоторые участки стали жирными, а некоторые – сухими, используйте разные средства, которые предназначены для определенного типа дермы.

Единоразовое умывание

Речь идет о том, что умываться один раз не рекомендуется. Процедура должна состоять как минимум из двух этапов. Начинать надо с использования очищающего средства на масляной основе. Именно оно поможет эффективно удалить кожный жир. Второй этап — это обычное умывание, которое поможет снять остатки этого жира с поверхности кожи (и рук). Нужно воспользоваться очищающим средством на водной основе. После процедур не рекомендуется вытираться полотенцем, достаточно слегка промокнуть остатки воды.

Использование неправильных средств

Надо внимательно следить за тем, чтобы средства для ухода были предназначены конкретно для данного типа кожи. Не стоит покупать универсальные и использовать их, игнорируя рекомендации по применению. Например, при повышенной жирности следует отказаться от молочка и пользоваться пенкой или гелем. Также нужно отказаться от спиртосодержащих средств, разумным решением будет заменить их тониками с добавлением отваров трав. Для снятия блеска можно применять косметический лед также из отваров трав (его можно сделать самостоятельно, сделав отвар и заморозив его в холодильнике). Идеальным решением вопроса является квалифицированная консультация у косметолога, который расскажет вам, какими средствами и в какое время надо пользоваться.

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Умывание чрезмерно горячей или слишком холодной водой

Вода должна иметь комнатную температуру, поскольку горячая провоцирует избыточную выработку жира и лишает кожу упругости. Холодная сушит и стягивает, сальные железы начинают компенсировать недостаток влаги, и кожа становится жирной. Поэтому не надо впадать в крайности, достаточно использовать слегка теплую воду, которая не будет стрессовой для вашей кожи.

Частые или редкие пилинги

Пилинги рекомендуется проводить не чаще одного раза в неделю, поскольку постоянное очищение кожи не позволит сальным железам работать в нормальном режиме. В этом нет необходимости, поскольку вы рискуете снять защитный слой вместо слоя с омертвевшими частичками. Не стоит также отказываться от данных процедур или делать их крайне редко, поскольку омертвевшие частички блокируют влагу, происходит закупоривание пор, и кожа теряет свой привлекательный вид (становится тусклой, дряблой и пр.). И даже если вы не ощущаете необходимости в пилинге, все равно его надо проводить регулярно (как было рекомендовано, один раз в неделю), чтобы соблюсти нужный баланс жирности и влаги. Если же кожа слишком жирная и нуждается в более частом отшелушивании, можно проводить процедуры до трех раз в неделю (не больше).

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Отказ от увлажняющего крема

Ошибочным является игнорирование увлажняющего крема. Некоторые обладатели жирной кожи ошибочно полагают, что жира и жидкости и так достаточно, поэтому применение увлажняющих средств является лишним. На самом деле все не так, и об этом уже было сказано. Как только кожа не получит влаги в достаточном количестве, она начнет компенсировать это жиром. Поэтому не забывайте регулярно увлажнять поверхность кожи, эта процедура также должна входить в список привычных.

Неправильное питание

Известное выражение о том, что «мы есть то, что едим» имеет под собой реальную основу. Конечно же, это несколько преувеличено, однако суть остается правильной. К примеру, обильное поглощение сладостей приведет к набору веса и негативным изменениям кожи. Она станет жирной от обилия жира, используемого в качестве ингредиента, на ней появятся угри из-за избыточного потребления сахара. Также не стоит потреблять слишком соленые продукты, которые провоцируют жажду и нарушают водный баланс. Следите за своим питанием и потребляйте только полезные продукты, которые питают ваш организм необходимыми витаминами и минералами, а также позволяют насыщать его белками, жирами и углеводами, правильными и в нужном количестве.

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Игнорирование обезвоживания

Шелушение, зуд, сухость и трещины на губах — это признаки обезвоживания. Ошибкой является использование увлажняющих средств и игнорирование потребление обычной воды. Средства не смогут решить проблему, кожа будет продолжать зудеть или станет слишком жирной по уже понятной вам причине. Поэтому надо потреблять достаточно жидкости, чтобы увлажнять кожу не только внешне, но и изнутри.

Частые прикосновения к коже

Отказ от привычки постоянно прикасаться к лицу сразу продемонстрирует отличные результаты по ее обновлению. На поверхность и так попадает достаточно грязных частиц из воздуха, а постоянное добавление этой грязи является просто катастрофическим для ее состояния. Такая привычка требует постоянного умывания, а этого допустить нельзя, поскольку увеличится количество жира. Не умываться — это означает ходить со слоем грязи на лице, что также спровоцирует увядание и потерю привлекательного вида кожи. Поэтому откажитесь от этой привычки и никогда не прикасайтесь к лицу без необходимости.

Постоянные стрессы и переживания

Наверняка вам приходилось видеть тревожных людей или тех, кто пережил тяжелое время, и отмечать, насколько плохо они стали выглядеть. Стрессы и переживания состаривают кожу, лишают ее привлекательного цвета, упругости, свечения. Во время переживаний вырабатывается кортизол, который, в свою очередь, провоцирует избыточную выработку жира. Также виновником жирности кожи могут быть гормоны. Именно поэтому нужно следить за состоянием своего здоровья – как физического, так и психического. Не стоит принимать все слишком близко к сердцу. Не нужно переживать и тревожиться без причины, рекомендуется относиться к жизни по-философски, от этого зависит ваша красота и молодость.