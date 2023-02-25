В Германии рассказали об использовании оставшихся после прокладки «Северного потока – 2» труб

Власти Германии заявили о желании использовать трубы «Северного потока – 2» для строительства трубопровода для транспортировки сжиженного природного газа, информирует газета Welt am Sonntag.

Так, правительство Германии ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке 3 тыс. труб, которые хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген.

В планах построить трубопровод протяженностью около 40 км, чтобы соединить участок недалеко от Рюгена с терминалом СПГ с Лубмином на материке, передает РИА «Новости».

Отмечается, что могут возникнуть сложности, так как Nord Stream 2 принадлежит российскому Газпрому.

Напомним, строительство «Северного потока – 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. А 23 февраля США ввели санкции против проекта.

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