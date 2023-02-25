 

Попавшие под новые санкции банки предупредили клиентов о проблемах с картами UnionPay

25.02.2023, 12:59, Новости дня
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Попавшие под новые санкции банки РФ сообщили клиентам, чтобы могут начаться проблемы со снятием средств с карт этих банков от платежной системы UnionPay.

Именно поэтому гражданам посоветовали снимать средства сейчас, передает ТАСС.

Так, под санкции попали банки «Приморье», «Санкт-Петербург», «Зенит». Клиентам этих банков, находящимся за границей, посоветовали снимать средства.

Карты после введения санкций могут оказаться заблокированы. Ранее сообщалось, что США ввели очередные санкции против банков РФ на фоне спецоперации на Украине. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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