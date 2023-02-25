 

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что долго общался с Путиным 24 февраля

25.02.2023, 12:59, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долго общался с российским лидером Владимиром Путиным 24 февраля.

В Telegram-канале «Пул Первого» сообщается, что Лукашенко долго обсуждал с Путиным разные темы.

«Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими», – сказал он.

Лукашенко 28 февраля отправится с визитом в КНР, его пребывание продлится до 2 марта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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