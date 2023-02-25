Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что долго общался с Путиным 24 февраля
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долго общался с российским лидером Владимиром Путиным 24 февраля.
В Telegram-канале «Пул Первого» сообщается, что Лукашенко долго обсуждал с Путиным разные темы.
«Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими», – сказал он.
Лукашенко 28 февраля отправится с визитом в КНР, его пребывание продлится до 2 марта.
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