Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что долго общался с Путиным 24 февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долго общался с российским лидером Владимиром Путиным 24 февраля.

В Telegram-канале «Пул Первого» сообщается, что Лукашенко долго обсуждал с Путиным разные темы.

«Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими», – сказал он.

Лукашенко 28 февраля отправится с визитом в КНР, его пребывание продлится до 2 марта.

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