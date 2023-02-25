 

Миллиардер Безос и Макрон тайно встретились в Елисеевском дворце

25.02.2023, 12:25, Разное
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Американский миллиардер Джефф Безос, основатель IT-компании Amazon, тайно встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в парижском Елисейском дворце. Об этом пояснила газета Le Point.

В статье говорится, что Макрон вручил основателю Amazon орден Почетного легиона на интимной церемонии, состоявшейся 16 февраля 2012 года. На церемонии присутствовали лишь несколько гостей, и пресс-служба Макрона не объявляла о ней. Le Point опубликовал фотографию Макрона и Безоса, одетых в бледно-серые костюмы, в Елисейском дворце. Безос получил орден Почетного легиона 10 лет назад. Это было до вступления Макрона в должность. Однако награда еще не была вручена миллиардеру в Париже.

Орденом Почетного легиона также награждаются Билл Гейтс и Мелинда Гейтс за их благотворительную деятельность.Le Point отметил, что церемония Безоса состоялась на следующий день после того, как была организована забастовка против планов Макрона повысить пенсионный возраст во Франции до 64 лет. После массовых увольнений работники Amazon потребовали возвращения Джеффа Безоса на пост генерального директора.


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