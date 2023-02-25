Корпорация Alphabet решила не продолжать разработку роботов Everyday Robots

Корпорация Alphabet является материнской компанией Google. Она решила не продолжать разработку роботов Everyday Robots. Эти роботы были призваны облегчить жизнь дома и в офисах. The Verge сообщает, что проект был сокращен.

Alphabet прекратит существование Everyday Robots как отдельного проекта. The Verge сообщает, что некоторые технологии будут использованы, а сотрудники переведены в другие проекты по робототехнике в Google Research. Дениз Гамбоа, директор по маркетинговым коммуникациям и маркетингу Everyday Robots, пояснила The Verge.Google тестирует прототипы одноруких, колесных роботов с 2021 года. Роботы могут подавать закуски, например, чипсы или ореховые смеси, а также газированные напитки.

Разработчики выпустили обновление роботов в 2022 году на основе исследований искусственного интеллекта Googles. Машины смогли интерпретировать команды на естественном языке. Журналисты The Verge заявили, что гибель Everyday Robots – это “разочаровывающий конец еще одного амбициозного робототехнического проекта Alphabet”. По их словам, компании не удалось добиться впечатляющего прогресса в разработке роботов за 10 лет, несмотря на крупные финансовые вложения и приобретение специализированных компаний.

Ранее сообщалось, что Xiaomi представит на MWC 2023 обновленных роботов CyberDog & CyberOne. Первый гуманоид CyberOne и робот-собака CyberDog были представлены в 2021 году.