Медведев объяснил, сколько американской военной помощи было потрачено на Киев

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, общий объем военной помощи США для Украины в ближайшие несколько лет достигнет 50 миллиардов долларов. Это не считая европейских “трансфертов”.

В статье для журнала National Defense он пишет, что количество западного оружия, поставленного киевскому режиму до начала спецоперации, достигло ошеломляющих размеров: С 2014 года по 25 января 2023 года, согласно данным Конгресса США, открытым для общественности, американские обязательства по военной помощи Украине превысили 30 миллиардов долларов. Медведев заявил, что общий целевой пакет США по военной помощи противникам скоро превысит 50 млрд долларов, и это без учета европейских трансфертов. Он отметил, что львиная доля поставок пришлась на период проведения спецоперации. Однако интенсивные поставки оружия в Украину начались уже в августе 2021 года.

В ходе спецоперации Украина получила больше помощи, чем было необходимо для продления военных действий. Медведев заявил, что в нее вошли не менее 40 мобильных ракетных РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, а также восемь зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 31 танк M1 и 45 танков Т-72Б. Также имеется 300 БМП M113 Bradley, 90 БТР Stryker. Более 1600 ПЗРК Stinger, более 8500 противотанковых ракет Javelin и более 50 000 единиц противотанкового оборудования. Он также сообщил, что правительство США одобрило поставку американского военного и оружейного оборудования на сумму более 13 миллиардов долларов из некоторых стран-членов НАТО и ЕС.