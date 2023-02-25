Мнение: Пригожин вспомнил расстрелы…

Евгений осерчал на Евгения. Хозяин ЧВК «Вагнер» Пригожин на губернатора Свердловской области Куйвашева.

Осерчал на замечание губернатора, что не стоит совать нос в вопросы, которые не знаешь.

Дословно слова Куйвашева: «Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся».

Пригожин ответил Куйвашеву. Ответил дерзко. Фактически, пригрозил, что Куйвашев, а заодно и мэру Санкт-Петербурга Беглов, будут расстреляны. Мол, «…Страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ТЫ. Во время войны 1941-1945 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ТЫ и Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придём…».



отсюда

В обиде на Куйвашева Пригожин, по-моему, скатился до тиражирования откровенного фейка.

Дословно: «…заруби себе на носу: сотни тысяч солдат, которые погибают на фронте, до 24 февраля 2022 года были слесарями, поварами учителями и коммерсантами».

Если утверждение «…сотни тысяч солдат, которые погибают на фронте» – не фейк, что это такое?

Иллюстрация, на которой Куйвашев – справа, Пригожин – слева, отсюда

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