Маникюр в стиле бохо – один из главных трендов 2023 года: тенденции и свежие новинки дизайна на весну

Маникюр в стиле бохо идеально подходит для весны, поскольку в нем присутствует изобилие цветочных принтов и вдохновленных природой земных натуральных оттенков. Преимуществом является то, что данный маникюр подходит к любому наряду, его очень просто стилизовать под разную одежду и макияж. Красота, оригинальность, свежесть, креативные дизайны — это основные характеристики для ногтей любой формы и длины.

С цветами

Очень нежно и женственно смотрится маникюр с цветами. Вы можете выбрать любую основу, но лучше отдать предпочтение нюдовому фону. Цветы также могут быть окрашены в любой цвет, это зависит от вашего вкуса и выбора одежды (макияжа). Главное, чтобы он гармонично сочетался с вашим образом.

Коричневый с узорами

Коричневые оттенки очень стильно смотрятся на ногтях, они подходят практически к любому стилю в одежде. Это нейтральный универсальный маникюр, который может быть использован в качестве повседневного и нарядного. Рисунки могут быть разными, начиная от геометрических форм и заканчивая привлекательными ракушками.

С точками

Стильный, нежный и привлекательный маникюр, который не может не понравиться. Он отличается минимализмом, не является навязчивым, может быть использован для разных выходов. Выберите нейтральную основу и нанесите небольшие разноцветные точки разного размера. В качестве цветов можно отдать предпочтение нежным тонам (розовый, голубой, салатовый и пр.).

Оттенки природы

Весна уже на пороге, поэтому так хочется ее приветствовать красивыми цветами и оттенками. Посмотрите на небо, обратите свой взор на белые облака, прозрачную воду, солнечные золотистые лучи. Все эти цвета можно использовать в маникюре, принты также можно выбирать, использовав фантазию и романтическое настроение.

Прозрачный с цветами

Этот маникюр в стиле бохо является минималистичным и очень привлекательным. Его преимуществом является универсальность, поскольку он также подождет к любому наряду, а также к любому выходу, поскольку может выступать в качестве повседневного и нарядного. Белые тонкие очертания цветов на прозрачном фоне — это стильно и эффектно.

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Французский в тоне морской волны

Французский маникюр по-прежнему в тренде, и вы можете стилизовать его под стиль бохо. Выберите оригинальный дизайн, который будет подчеркивать красоту формы ногтей. Это может быть полумесяц на кончике или с дополнительной дугой на середине ногтя, как показано на фото. Можно добавить свои оригинальные элементы.

В пастельных тонах

Это очень нежный, красивый и привлекательный вариант. Используйте пастельные тона и оригинальные формы. Отличной идеей будет оформить каждый ноготь так, чтобы он не был похожим на другие, но при этом сохранялась концепция. Такой маникюр будет идеально смотреться не только на длинных, но и на коротких ногтях.

Подковы и точки

Очень стильно и эффектно смотрится маникюр в коричневых тонах с дополнительными объемами в виде точек. Он выглядит аккуратно и нарядно, подойдет к любой одежде и гармонично впишется в любой стиль. Используйте второй или даже третий слой для того, чтобы рисунок выглядел более объемно (увеличить точку за счет многослойности). Можно также выбрать не коричневые, а любые другие природные цвета, которые на светлом фоне смотрятся максимально привлекательно.

Нюдовый с волнами

Мы уже рассматривали прозрачный маникюр с цветочками. По такому же принципу можно сделать вариант с белыми волнистыми линиями. Сделайте прозрачную основу или отдайте предпочтение нюдовой, нанесите плавные линии, используя произвольное размещение (как получится). Плюс в том, что такой маникюр не требует мастерства в выполнении, а смотрится максимально привлекательно.

Френч с цветами

Как уже было сказано, французский маникюр по-прежнему находится на пике популярности. Однако в этом сезоне он становится более усовершенствованным и разнообразным. К примеру, вы можете выполнить его в стиле бохо, оставив линию на кончике и рисунок у основания ногтя. Очень мило и нежно смотрится голубая полоска и такого же цвета небольшой цветочек. Выберите подходящий оттенок по своему усмотрению, и ваши ногти однозначно поразят всех своей красотой.

Вместо заключения

Используйте природные цвета, отдайте предпочтение не яркости, а нежным оттенкам. Проявите фантазию и творчество, чтобы получился оригинальный и универсальный маникюр.