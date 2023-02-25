Украсят образ и привлекут удачу: как и какие модные украшения можно использовать в качестве оберегов и талисманов

Четырехлистный клевер, подкова и слоны – многие украшения являются самыми настоящими оберегами, которые приносят большую удачу в жизни. Именно поэтому, их можно использовать в качестве оберегов.

Такие обереги и амулеты помогут привлечь положительную энергетику и самую настоящую удачу. Можно носить их в виде браслетов или кулона.

Добавление таких амулетов в повседневный образ поможет почувствовать себя намного лучше и с ать увереннее в себе. Вот несколько оберегов и талисманов, которые стоит использовать.

Счастливый слон

Это один из хороших приемов привлечения удачи в дом. Нужно поставить слона хоботом вверх на видном месте.

Кроме того, можно носить небольшую фигурку в качестве амулета. Это символ силы, долголетия, удачи и ума. Вместе с фигуркой слона можно впустить в свою жизнь хорошее настроение.

Клевер с четырьмя листьями

Многие из нас искали в поле четырехлистный клевер. Это один из самых популярных символов удачи.

Листья клевера символизируют собой надежду, веру и любовь, а также удачу. Несмотря на то, что часто клевер можно увидеть в виде кулона, также можно найти серьги в виде этого растения. Особенно сильным получается талисман в сочетании с числом 7.

Дерево жизни

Этот талисман представляет собой жизненный цикл и символизирует своего рода союз человека и природы, поскольку показывает связь между землей и небом.

Обычно такой талисман дарят на удачу людям, которые важны в нашей жизни, желая, чтобы этот оберег принес хорошую энергию и много позитива.

Ключ

Ключи являются своего рода символом удачи и освобождения. Это амулет, который открывает все пути, обеспечивает защиту и безопасность тому, кто его носит.

Стрекоза

Несмотря на то, что для некоторых людей стрекоза является не более, чем просто летающим насекомым, однако, такая фигурка может стать амулетом, помогающим изменить взгляд на жизнь и положительно материализовать мечты.

Это приносит процветание, мир, удачу, красоту и перемены в жизни. Стрекозу можно увидеть в серьгах, колечках и брошах.

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Луна

В Древнем Риме луна считалась символом оберега здоровья детей. Кроме того, такой талисман отгонял любовную скуку.

Ношение кулона в форме полумесяца дарует своему владельцу рост, удачу и гармонию.

Рука Фатимы

Это один из наиболее известных амулетов. Его значение может различаться в зависимости от того, находится рука вверху или внизу.

В первом случае это привлекает удачу, богатство, счастье и любовь. Во втором – указывает на силу и могущество, а также является защитой от сглаза, зависти и негативной энергетики.

Турецкий глаз

Этот талисман удачи обычно изображается в виде голубого глаза, символа воли и хорошей энергетики, которую он передает.

Этот амулет помогает защититься от сглаза и плохой энергетики.

Подкова

Наши предки ставили за дверью подковы, чтобы предотвратить проникновение в наш дом зла.

Сейчас можно носить подкову в качестве амулета, который может быть выполнен в самых различных вариантах. Интересным решением станет использование амулета на подвесках и цепочках для ключей.

Если подкова обращена вниз, то она привлечет удачу, а если же вверх, то станет защитным талисманом для того, кто его носит.

Инжир

Это амулет испанского происхождения, который постепенно распространился по всему миру. Он может быть совершенно различных оттенков.

Инжир считается очень хорошим амулетом, защищающим от сглаза, ревности, зависти. Кроме того, это очень хороший оберег от многих болезней.

Очень важно правильно подобрать для себя амулет, периодически его заряжать и очищать, чтобы он смог раскрыть свою силу на полную.

При желании можно сочетать между собой несколько различных талисманов, однако, важно помнить о том, что не все они хорошо комбинируются.