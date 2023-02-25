 

Украина решила расширить заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией

25.02.2023, 11:30, Новости дня
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Украинские власти расширят заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией до 2 км, сообщили в украинской госпогранслужбе.

В ведомстве сообщили, что полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы увеличится до 2 км. Заминируют практически всю территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Также в Верховной раде изменили порядок привлечения сотрудников полиции для выполнения функции пограничников.

Ранее сообщалось о минировании границы с Белоруссией со стороны Украины. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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