Украина решила расширить заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией
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Украинские власти расширят заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией до 2 км, сообщили в украинской госпогранслужбе.
В ведомстве сообщили, что полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы увеличится до 2 км. Заминируют практически всю территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Также в Верховной раде изменили порядок привлечения сотрудников полиции для выполнения функции пограничников.
Ранее сообщалось о минировании границы с Белоруссией со стороны Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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