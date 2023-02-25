 

The Economist: Международное правосудие не распространяется на Путина

25.02.2023, 11:30, Новости дня
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Западные страны хотят привлечь российского президента Владимира Путина к ответственности, однако они забыли, что международное правосудие не распространяется на лидеров ядерных держав, информирует британский журнал The Economist

В материале газеты указано, что мечты представителей западных стран не смогут осуществиться, так как ограниченное международное правосудие не распространяется на глав государств, обладающих ядерным оружием, пишет The Economist.

Издание подчеркивает, что в реальности Владимир Путин имеет настолько сильный иммунитет, что организация не сможет привлечь его к ответственности.

Ранее в Британии заявили, что решение Путина о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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