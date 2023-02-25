The Economist: Международное правосудие не распространяется на Путина
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Западные страны хотят привлечь российского президента Владимира Путина к ответственности, однако они забыли, что международное правосудие не распространяется на лидеров ядерных держав, информирует британский журнал The Economist
В материале газеты указано, что мечты представителей западных стран не смогут осуществиться, так как ограниченное международное правосудие не распространяется на глав государств, обладающих ядерным оружием, пишет The Economist.
Издание подчеркивает, что в реальности Владимир Путин имеет настолько сильный иммунитет, что организация не сможет привлечь его к ответственности.
Ранее в Британии заявили, что решение Путина о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире.
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