 

В годовщину начала спецоперации Луганская академия культуры и искусств провела фестиваль «Za Отечество»

25.02.2023, 11:30, Новости дня
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Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) им. Матусовского в годовщину начала спецоперации провела открытый фестиваль фронтового искусства «Za Отечество», сообщили в Минкультуры ЛНР.

Концерт прошел в формате театрализованного представления, участниками фестиваля стали герои СВО, в число которых вошли студенты академии. Участники рассказали о своем творчестве, созданном на фронте, а также о событиях в рамках спецоперации.

Всего участие приняли более 50 музыкантов, художников, поэтов, чьи произведения отражают героизм, мужество, самопожертвование и любовь к родине, сообщили в релизе. Заявки поступали из из Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Красноярска, Самары, Нижнего Новгорода, Севастополя.

По словам министра культуры спорта и молодежи ЛНР Дмитрия Сидорова, многие произведения гражданское население не поняло, так как это трудно понять тем, кто не воевал. Также он выразил надежду на расширение географии проведения фестиваля.

На фестивале представили работы, посвященные защитникам Донбасса, некоторые рисунки были сделаны в ходе спецоперации. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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