Минздрав задумался о том, чтобы исключить депрессию из списка болезней и запретить антидепрессанты

Министерство здравозахоронения Российской Федерации совместно с Роспотребнадзором собираются исключить депрессии из используемой на территории РФ редакции Международного классификатора болезней.

В этом случае врачи не смогут ставить такой диагноз, и у них не будет оснований назначать соответствующие препараты.

Источник пояснил: всё дело в том, что депрессии могут являться частью враждебной идеологии, направленной на снижение стандартов мужественности, а как следствие – ухудшение боеспособности государства.

– Есть обоснованное мнение, что это не настоящая болезнь, а выдумка – так же, как ВСД, вялотекущая шизофрения или ПТСР, – говорит собеседник издания. – У людей, которым не чужда гражданственность и ответственность за страну, тяжести и невзгоды вызывают не мнимые депрессии, праведный гнев и стремление бросить все силы на борьбу с врагами и иностранцами. Употребление антидепрессантов в такой ситуации притупляет этот гнев и мешает ведению борьбы.

Работа над соответствующими рекомендациями только начинается, и не исключают появления нового класса препаратов, не имеющего аналогов в мире – депрессантов, которые будут назначаться слишком жизнерадостным россиянам.

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