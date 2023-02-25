 

Зачем Кейт мучает блины? – Личное мнение

25.02.2023, 11:25, Разное
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На уходящей неделе Кейт Миддлтон училась печь блины. Показала все свои способности на камеру:

https://t.me/lenamiro/12979

Замучила и сковородку, и блины. В итоге, конечно, есть угощение стало довольно сложно.

Впрочем, дело, конечно, не в блинах.

Просто Кейт продемонстрировала одну интересную вещь — случись так, что у неё не будет титула, денег, поваров и персонала, она вполне может помереть с голода.

Ну вы представили уже картинку, как муж сидит за столом, а жена издевается над блинами? Все хотят есть, но делать нечего — ждут, когда Кейт справится.

Да и муж вряд ли в состоянии ей помочь. Сам, небось, сковородку испугается.

Есть какие-то базовые вещи, которые здоровый человек должен уметь делать. Я не говорю о том, чтобы поле вспахать, вырастить урожай. Хотя бы, отрезать кусок хлеба себе.

Смогут ли это сделать Уэльские, я уже сомневаюсь. Получается, что молодые ещё ребята сами себя обслужить не могут. Вот будет смешно, если весь персонал дворца уволится — в люди не выйдешь, потому что рубашка не постирана и не поглажена.

Кто отвечает за ваш быт?

Источник: Лена Миро


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