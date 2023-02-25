Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США

Александр Соколов (губернатор Кировской области) заявил, что гордится тем, что попал в список глав, против которых США ввели санкции.

“Американцы опубликовали список истинных патриотов России. Для меня большая честь быть включенным в их число. Мы благодарны за ваше признание”, – Соколов заявил, что курс верный и неизменный, что он работает на победу Родины.

Стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против 46 российских руководителей, в число которых вошел и Александр Соколов. Под ограничения также попали 9 министров и 1 219 российских военнослужащих.