 

Кировский губернатор гордится включением в санкционный список США

25.02.2023, 11:02, Разное
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Александр Соколов (губернатор Кировской области) заявил, что гордится тем, что попал в список глав, против которых США ввели санкции.

“Американцы опубликовали список истинных патриотов России. Для меня большая честь быть включенным в их число. Мы благодарны за ваше признание”, – Соколов заявил, что курс верный и неизменный, что он работает на победу Родины.

Стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против 46 российских руководителей, в число которых вошел и Александр Соколов. Под ограничения также попали 9 министров и 1 219 российских военнослужащих.


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