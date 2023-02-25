Леггинсы по-прежнему в тренде – как их стилизовать весной женщинам любого возраста

Предстоящей весной леггинсы стану альтернативой джинсам. Их можно будет включать не только в повседневные, но также и в офисно-деловые луки. Вдохновляемся идеями, как создавать элегантные и стильные образы с таким трендовым предметом одежды.

С толстовкой оверсайз

Есть одно простое правило, которого следует придерживаться при создании луков. Если низ облегающий, то верх должен быть объемным, и наоборот. Тогда получатся гармоничные образы. Вот, почему идеальная «пара» для облегающих леггинсов — это толстовка оверсайз. Подобный микс гарантирует вам эффектный лук в спортивном повседневном стиле.

По желанию вы можете использовать как однотонные леггинсы, так и леггинсы с рисунком. Например, в моде штаны с анималистичным принтом: под леопарда, зебру, змею и т. д.

Если вы комплексуете по поводу полных бедер, тогда надевайте толстовку, которая прикроет паховую зону. Ну а если есть желание похвастаться стройной фигурой, тогда можете смело надевать не удлиненный, а укороченный свитшот.

С курткой-рубашкой

Если вам нужен элегантный образ, тогда обратите внимание на сочетание однотонных леггинсов с курткой-рубашкой. Куртка-рубашка в сезоне весна-2023 — это мастхэв для любой модницы. Данное изделие является альтернативой курткам. С его помощью ваш лук становится более формальным и элегантным. Выигрышно на контрасте с курткой-рубашкой и леггинсами смотрится спортивная обувь: кроссовки или кеды.

Вы можете сочетать черные леггинсы с курткой-рубашкой не нейтрального пастельного, а яркого и насыщенного оттенка.

В предстоящем сезоне в моду уверенно входит одежды зеленого цвета. Зеленая куртка-рубашка освежит ваш образ и сделает его более самобытным и запоминающимся.

С рубашкой и укороченным пальто

Для создания офисно-деловых луков лучше всего использовать леггинсы с небольшим клешем от колена. Сочетайте их с рубашкой на пуговицах с отложным воротником, а в качестве верхней одежды используйте укороченное пальто с поясом. Добавьте в образ остроносые туфли или ботинки на каблуках — и у вас получится женственный и элегантный наряд. Его преимущество заключается в универсальности: подобная комбинация одежды подходит представительницам любого пола, независимо от возраста.

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С блейзером оверсайз

Еще один вариант для офиса и работы. Сочетайте леггинсы с рубашкой или пуловером и блейзером оверсайз. Если нужно сделать образ менее формальным, тогда добавьте спортивную обувь. Эффектная деталь такого наряда — это высокие шерстяные носки, надетые поверх леггинсов. Такой вариант точно подойдет для молодежи. А вот женщины постарше могут использовать лоферы, челси или ботильоны.

Со свитером оверсайз

Весьма эффектными получаются тотал луки. Сочетайте леггинсы и свитер оверсайз одного цвета для получения гармоничного и стильного образа. Обратите внимание на свитера с асимметричным подолом. Они сделают наряд более современным и трендовым. Из обуви подойдут ботильоны. Они могут отличаться по цвету от одежды. Например, универсальные цвет для ботинок — это черный.

Тотал лук — это не всегда про однотонность. Вы также можете создать эффектный образ с помощью одежды с одинаковым принтом.

Например, с абстрактными или геометрическими узорами. Комплекты одежды с принтом можно носить не только молодым девушкам, но также и зрелым женщинам.

С рубашкой и свитером с блестками

Если вы хотите визуально казаться стройнее, обратите внимание на леггинсы с продольным швом спереди и с разрезами в нижней части штанин. Такие леггинсы лучше всего сочетать с балетками или лоферами. Они гармонично вписываются в офисно-деловые луки. В качестве верха используйте рубашку на пуговицах нейтрального оттенка. Акцентной деталью в образе станет свитер, надетый поверх рубашки, с блестками (пайетками).