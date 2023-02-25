Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке
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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу на территории Камчатки, подземные толчки были ощутимыми, сообщили специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Колебания были зафиксированы в 170 км от Петропавловска-Камчатского, следует из сообщения, передает ТАСС.
Отмечается, что землетрясение произошло у юго-западного побережья Камчатки, оно залегало на глубине 65 км. Сейчас уточняется сила подземных толчков.
Напомним, 23 февраля землетрясение произошло возле поселка Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области.
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