Шведский горнолыжный курорт превратился в притон для наркоманов

Известный в Швеции горнолыжный курорт Оре превратился в притон для наркоманов, пишет SVT. По данным местной полиции, случаи обнаружения наркотических веществ стали обыденным явлением. Тем не менее правоохранительным органам тяжело отследить хранение и употребление запрещённых веществ, поскольку их зачастую привозят с собой сами отдыхающие.



AP

По сведениям шведской полиции, на горнолыжном курорте Оре возросло употребление кокаина и других наркотиков. Зимой в популярное место для любителей отдыха в горах приезжают десятки тысяч туристов, которых привлекает не только катание на лыжах, но и богатая ночная жизнь с её ресторанами, барами и ночными клубами, пишет SVT.

Руководитель опергруппы местного отдела полиции Андреас Зеландер признаёт, что наркотики на этом курорте достать довольно легко. Согласно данным полиции, правоохранители неоднократно находили в туалетах, на танцполе, а также рядом с подъёмником пакетики к кокаином. Зеландер опасается, что накотические средства могли найти дети.

В период с января 2021-го по август 2022 года в муниципалитете Оре было осуждено семь человек за мелкие преступления, связанные с наркотиками, такие как хранение или употребление каннабиса. Однако в отчёте говорится только о тех, кто зарегистрирован в муниципалитете. Приехавшие на короткое время туристы в этой статистике не фигурируют.

В прошлом году в полицию Оре поступило в общей сложности 130 заявлений о предполагаемых мелких преступлениях, связанных с наркотиками. С 1 января по середину февраля текущего года полиция составила 19 протоколов за употребление наркотиков и 9 протоколов за хранение. Несколько недель назад полиция также обыскала дома двух молодых людей, проживающих в муниципалитете. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили несколько сотен граммов каннабиса и несколько сотен таблеток, приравненных к наркотическим веществам, пишет SVT.