У пользователей Windows 7 и 8 могут возникнуть проблемы с браузерами

Компания Microsoft прекращает поддержку пользователей Windows 7 или 8.1 из России, в связи с чем могут возникнуть проблемы с доступом в Интернет и безопасностью. Об этом пояснила газета “Известия”.

Эти системы были сняты с производства компанией Microsoft в 2020 и 2023 годах соответственно. Однако, по данным газеты, они все еще могут быть установлены примерно у 20% россиян. Пользователи могут испытывать проблемы с доступом в Интернет из-за проблем с интернет-соединением. Это связано с тем, что Mozilla (браузер Firefox), Opera (Edge), Microsoft (Edge) и Google (Chrome) отозвали поддержку версий интернет-браузеров, работающих с Windows 7 или 8.1.Старые операционные системы могут вызвать проблемы с некоторыми веб-сайтами, например, помешать пользователям открыть их или заставить сайт работать правильно. Существует также риск потери данных.

По словам эксперта, это связано с тем, что уязвимость Chromes часто обнаруживается. Эксперт по кибербезопасности “Лаборатории Касперского” Борис Ларин заявил, что уязвимыми являются старые браузеры. Злоумышленники могут использовать удаленное выполнение кода и после того, как закончилась поддержка открытого доступа. Для заражения пользователю не нужно нажимать на ссылку, ведущую на вредоносные сайты, или посещать обычные ресурсы с вредоносными баннерами.

Ларин утверждает, что разработчики браузеров могут выпустить обновление, которое запретит использование не обновленных браузеров на старых операционных системах Windows.Эксперты считают, что проблемы с безопасностью могут возникнуть у 50-60 миллионов пользователей браузеров на ПК. Microsoft ранее заявляла, что навсегда отключит Internet Explorer на компьютерах с Windows 10 14 февраля 2023 года.