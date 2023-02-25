Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал санкционный список США неэффективной мерой

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал санкционный список США неэффективной мерой. Он отметил, что у его семьи нет никакой собственности за рубежом.

По данным Госдепартамента США, санкции введены в отношении девяти министров и 40 губернаторов России. “Это уже не первый случай подобных действий, направленных против меня западными странами. Эти санкции и все другие меры не имеют никакого эффекта. У меня и моих родственников нет собственности в иностранных государствах. Так Госдепартамент США оценил поддержку наших бойцов российскими губернаторами. РФ всегда пользовалась и будет пользоваться нашей поддержкой. Пусть Запад этого не забывает”, – процитировала РИА Новости слова Бусаргина Диана Бурлаченко (руководитель пресс-службы области).

Канада и Великобритания включили Бусаргина в свой санкционный список в прошлом году. Он также сказал, что его не беспокоит включение Бусаргина в санкционный список, потому что у него нет связей с Западом.