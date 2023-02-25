Государство потребует дать ему родительский контроль над аккаунтами россиян в Google и Apple

В Совете Федерации РФ решили потребовать от корпораций Google и Apple предоставить государству родительский контроль над учётными записями россиян для контроля за тем, какой контент они потребляют и какие приложения устанавливают.

Сенатор Наталья Казакова сообщила, что недавно открыла для себя «новую функцию», позволяющую контролировать использование телефонов её детьми и внуками.

– Идея замечательная, но проработана она не до конца. То, что я не очень поняла – почему я, как представитель государственной власти, могу осуществлять этот контроль только у себя в семье? – удивилась она. – Я написала в техническую поддержку, представилась со всеми регалиями, перечислила награды, должности, а они заблокировали мне аккаунт.

По словам Казаковой, российские власти должны надавить на руководство иностранных корпораций, пригрозив им многомиллионными штрафами в рублях, и обеспечить, чтобы родительский контроль над смартфонами россиян был как минимум у правоохранительных органов. Также она предлагает законодательно обязать американцев разблокировать её аккаунт и принести ей извинения в письменном виде.

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