85-летний конспиролог Херш: Подрыв «Северных потоков» может нарушить единство НАТО

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может нарушить единство НАТО, вопрос сейчас в том, какая страна первой выйдет из альянса, сообщил американский журналист Сеймур Херш в интервью канадскому порталу Western Standard.

Публицист в очередной раз указал на то, что подрыв был совершен с ведома президента США Джо Байдена. При этом Херш подчеркнул, что Байден совершил большую ошибку, так как начал нечто такое, о чем не имеет понятия, передает ТАСС.

Херш высказал предположение, что действия США в отношении газопроводов могут иметь противоположный стремлению Байдена сохранить единство НАТО эффект. Журналист считает, что сейчас вопрос только в том, какая страна первой выйдет из НАТО.

Накануне журналист Херш уличил Байдена во лжи по поводу «Северных потоков».

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