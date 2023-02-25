 

85-летний конспиролог Херш: Подрыв «Северных потоков» может нарушить единство НАТО

25.02.2023, 8:50, Новости дня
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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может нарушить единство НАТО, вопрос сейчас в том, какая страна первой выйдет из альянса, сообщил американский журналист Сеймур Херш в интервью канадскому порталу Western Standard.

Публицист в очередной раз указал на то, что подрыв был совершен с ведома президента США Джо Байдена. При этом Херш подчеркнул, что Байден совершил большую ошибку, так как начал нечто такое, о чем не имеет понятия, передает ТАСС.

Херш высказал предположение, что действия США в отношении газопроводов могут иметь противоположный стремлению Байдена сохранить единство НАТО эффект. Журналист считает, что сейчас вопрос только в том, какая страна первой выйдет из НАТО.

Накануне журналист Херш уличил Байдена во лжи по поводу «Северных потоков».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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