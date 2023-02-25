ВСУ запустили аж пять снарядов в сторону Донецка

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, запустив пять снарядов калибра 155 миллиметров (НАТО), информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В Telegram-канале СЦКК указано, что обстрел был зафиксирован в 06.45 мск по направлению от населенного пункта Дальнее в сторону Петровского района Донецка.

Ранее украинские военные обстреляли Никитовский район Горловки, в результате прямого попадания снаряда загорелось здание склада Мичуринской исправительной колонии.

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