 

ВСУ запустили аж пять снарядов в сторону Донецка

25.02.2023, 8:50, Новости дня
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Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, запустив пять снарядов калибра 155 миллиметров (НАТО), информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В Telegram-канале СЦКК указано, что обстрел был зафиксирован в 06.45 мск по направлению от населенного пункта Дальнее в сторону Петровского района Донецка.

Ранее украинские военные обстреляли Никитовский район Горловки, в результате прямого попадания снаряда загорелось здание склада Мичуринской исправительной колонии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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