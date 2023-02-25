 

ARY News: В провинции пакистана Пенджаб 13 человек погибли в ДТП

25.02.2023, 8:50, Новости дня
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Не менее 13 человек погибли в результате ДТП в провинции Пакистана Пенджаб, информирует телеканал ARY News.

Уточняется, что автобус врезался в пассажирский фургон, 13 человек погибли на месте, еще несколько получили ранения, они были госпитализированы, передает РИА «Новости».

Около 40 человек погибли в ДТП с автобусом в пакистанской провинции Белуджистан в конце января, когда из-за превышения скорости автобус врезался в опору моста, упал в овраг и загорелся.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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