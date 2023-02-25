ARY News: В провинции пакистана Пенджаб 13 человек погибли в ДТП

Не менее 13 человек погибли в результате ДТП в провинции Пакистана Пенджаб, информирует телеканал ARY News.

Уточняется, что автобус врезался в пассажирский фургон, 13 человек погибли на месте, еще несколько получили ранения, они были госпитализированы, передает РИА «Новости».

Около 40 человек погибли в ДТП с автобусом в пакистанской провинции Белуджистан в конце января, когда из-за превышения скорости автобус врезался в опору моста, упал в овраг и загорелся.

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