 

Опасно для здоровья – диетолог раскрыл вред кефира

25.02.2023, 8:30, Разное
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О пользе кисломолочных продуктов нам рассказывают с детства. Они содержат кальций и другие полезные микроэлементы, а также витамины. В народе считается, что кефир и подобные напитки хорошо усваиваются организмом и не приводят к ожирению, участвуют в процессе формирования костной ткани. Некоторые из них даже включены в списки для так называемого правильного питания.

Однако в ряде случаев употребление кефира может быть опасно для здоровья. О вреде производного от молока напитка рассказала диетолог Наталья Круглова. Она объяснила в интервью порталу NEWS.RU, в каких случаях следует отказаться от кефира.

Эксперт подчеркнула, что здоровому человеку кисломолочная продукция пойдет лишь на пользу. Ее регулярное употребление положительно скажется на микрофлору кишечника, а также повысит в организме содержание витаминов группы A и B. Также человек получит дополнительные порции белка и кальция.

Меж тем, при кишечной инфекции кефир, наоборот, способен навредить человеку, уточняет портал VSE42.RU. По словам диетолога, люди, страдающие данным недугом, должны исключить из рациона кисломолочные продукты, так они приводят к вздутиям и нарушению стула. Кроме того, навсегда отказаться от кефира придется людям, которые вовсе не переносят молочные продукты, уточнила эксперт.


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