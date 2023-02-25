 

МОК настаивает, что участие России в Олимпиаде отвечает призыву ООН к миру в Украине

25.02.2023, 8:20, Разное
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В МОК считают, что участие российских спортсменов в Олимпийских играх не противоречит стремлению ООН к миру на Украине, передаёт The Independent. Как отмечают в Международном олимпийском комитете, спортсмены ни одной из стран не должны подвергаться дискриминации.


АР

Международный олимпийский комитет считает на том, что изучение возможности участия российских спортсменов под нейтральным флагом в Олимпийских играх в следующем году отвечает стремлению Организации Объединённых Наций к миру на Украине, пишет The Independent. 

В обнародованном в пятницу заявлении, МОК отмечает, что поддерживает резолюцию ООН, в которой организация призвала государства-члены и международные органы «удвоить дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» на Украине.

Президент МОК Томас Бах ранее уже ссылался на резолюцию ООН от декабря, когда объяснял, почему его организация, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации рассматривают вопрос о возможности допуска российских спортсменов к квалификационным соревнованиям перед Играми 2024 года в Париже.

В резолюции от декабря ООН утверждает, что «крупные международные спортивные мероприятия должны организовываться в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и терпимости, без какой-либо дискриминации». В организации также отметили, что следует уважать объединяющий и примиряющий характер таких мероприятий.

МОК критикует правительства стран за вмешательство в этот вопрос и заявляет, что спортсмены ни одной из стран не должны подвергаться дискриминации.

Как напоминает издание, в понедельник группа из более чем 30 стран, в том числе Великобритания, США и Франция, выступили с коллективным заявлением, в котором призвали МОК сохранить запрет для российских и белорусских спортсменов. Хотя там согласилась с тем, что неправильно подвергать дискриминации спортсменов только по национальному признаку, но указали на трудность соблюдения нейтральности российскими спортсменами, которых финансирует Москва.


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