Полтергейст попал на камеру наблюдения

Житель штата Техас по имени Ник Саммерс, в чьем доме установлены камеры наблюдения, заметил на них проделки полтергейста. Нечто невидимое передвигало различные предметы.

По мнению этого человека, в его доме живет злой дух, который, возможно, "прилип" к нему после того, как мужчина пережил момент клинической смерти.

Впервые странности в доме Саммерса начались в 2019 году, вскоре после того, как на работе с мужчиной произошел несчастный случай и он оказался между жизнью и смертью. Пока его реанимировали, его сердце трижды останавливалось.

Его ранения тогда были очень серьезными, он получил 27 переломов и долго восстанавливался. А во время периода восстановления увлекся паранормальными явлениями и однажды даже посетил заброшенную больницу в поисках призраков. Может быть именно тогда, к нему и прицепился злой дух.

С тех пор в доме Саммерса и его жены начало происходить что-то непонятное. И паранормальная активность со временем лишь нарастала.

В попытках сбежать от нечистой силы, пара дважды переезжала, но полтергейст следовал за ними. И нечто не только двигало предметы, но и влияло на электричество.

"В обоих домах мне приходится менять от 14 до 20 лампочек в месяц, потому что они перегорали. Просто бум и все. Это безумие. А в последнем доме интенсивность стала настолько сильной, что однажды кофейная чашка выскользнула из подставки и ударила меня, а кран раковины сам собой включился.

Также были случаи, когда меня било бутылочными крышками, и однажды, когда я шел на кухню, там все шкафы были открыты, как в кино", – рассказывает Ник Саммерс.

Однажды мужчина увидел в доме призрачный силуэт девочки в гостиной.

"Она выглядела на 9 или 10 лет, ее контур вибрировал, а вокруг нее был светло-голубой ореол. На ней была пижама с цветочным принтом, как у наших бабушек. Она смотрела в окно, а потом испарилась. Я закричал Кинси, что только что видел призрака в доме".

В другой раз он увидел как массивная тень "размером с холодильник" прошла по комнатам.

Именно в попытках заснять эту паранормальную активность пара и установила в комнатах камеру наблюдения. На представленном видео можно заметить, как сама собой катится по столу шариковая ручка, двигается ложа в стаканчике и предметы падают с полки в пустой комнате.

Однажды его жена Кинси услышала загадочное постукивание по своей кровати, которое так напугало ее, что какое-то время женщина ночевала в отеле.