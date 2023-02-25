На заседании Совбеза по Украине: Нужно положить конец кровопролитию

Российское вторжение в Украину является вопиющим нарушением Устава Организации Объединенных Наций и международного права. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном годовщине полномасштабного конфликта, вновь заявил Генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

«Год назад, находясь в этом зале, я обратился с призывом: “Во имя человечности, не допустите начала самой страшной войны в Европе с начала века, с последствиями, которые будут разрушительными для Украины, трагическими для Российской Федерации и которые сложно предсказать в контексте развития мировой экономики”, – сказал глава ООН. – Я тогда призвал дать миру шанс. Но у мира не было шанса. Война захватила умы».

Жертвы, разрушения, страдания людей

Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру привели к многочисленным жертвам, широкомасштабным разрушениям и перемещению населения, продолжил Антониу Гутерриш. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало десятки случаев сексуального насилия, связанных с конфликтом. Также были зафиксированы серьезные нарушения международного гуманитарного права и прав человека в отношении военнопленных, сотни случаев насильственных исчезновений и произвольных задержаний гражданских лиц.

«Жизнь народа Украины превратилась в настоящий ад», – констатировал глава ООН.

По оценкам гуманитарных организаций, 17,6 миллиона человек – почти 40 процентов населения страны – нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Кризис уничтожил 30 процентов довоенных рабочих мест. По оценкам Всемирной продовольственной программы, почти 40 процентов украинцев не могут позволить себе покупку достаточного количества продуктов питания.

Кризис с беженцами

Война вызвала кризис перемещения населения, подобного которому в Европе не было на протяжении многих десятилетий, отметил Антониу Гутерриш. Более восьми миллионов украинских беженцев осели в Европе, примерно 5,4 миллиона – стали внутренне перемещенными лицами.

«Более половины всех украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, – сказал глава ООН. – Несопровождаемые и разлученные с родителями дети подвергаются серьезному риску насилия, жестокого обращения и эксплуатации».

Всемирная организация здравоохранения подтвердила более 700 нападений на медицинские учреждения. Повреждены либо разрушены более трех тысяч школ. Около 10 миллионов человек, включая 7,8 миллиона детей, находятся под угрозой развития острого посттравматического стрессового расстройства.

Завуалированные угрозы применить ядерное оружие в контексте конфликта повысили ядерные риски до уровня, невиданного с самых мрачных дней холодной войны, подчеркнул глава ООН.

Предотвратить эскалацию

«Нам нужен мир – в соответствии с Уставом ООН и международным правом, – заявил Антониу Гутерриш. – Защита гражданского населения должна оставаться главным приоритетом. Необходимо прекратить нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также применение взрывчатых веществ широкого радиуса действия в населенных пунктах. Должен быть обеспечен безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для оказания жизненно важной помощи».

Генеральный секретарь призвал международное сообщество инвестировать в восстановление и реконструкцию Украины. По просьбе правительства Украины Программа развития ООН совместно с Всемирным банком уже проводят оценку ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре.

«Но самое главное сейчас – предотвратить дальнейшую эскалацию, – заявил Антониу Гутерриш. – Нужно положить конец кровопролитию и, наконец, дать миру шанс».

Украина призывает создать специальный трибунал

Заседание Совета Безопасности по Украине в пятницу проходило на министерском уровне. В нем приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Госсекретарь США Энтони Блинкен.

В своем выступлении Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не оставлять действия России без наказания. «Правосудие должно свершиться», – сказал он. В этом контексте глава МИД Украины заявил о необходимости создания специального трибунала с юрисдикцией расследовать «преступление агрессии против Украины» и решать вопросы, связанные с персональным иммунитетом виновных в этих нарушениях. «Мир – это правосудие, все миролюбивые страны победят и добьются мира на поле боя и за столом дипломатических переговоров», – добавил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Россия готова к мирным переговорам, но исключительно на правах военного агрессора

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что его страна никогда не ставила целью уничтожение Украины, ее «деукраинизацию» (речь шла а денацификации и демилитаризации). «Мы всегда выступали за то, чтобы рядом с нами, как и раньше, был дружественный нам сосед, который не угрожает нам, никого не дискриминирует и не занимается возрождением нацизма», – отметил он.

Он напомнил, что конфликт начался с переворота в 2014 году, заявив, что Украина «не жертва», а ее «руки по локоть в крови и нацистских татуировках». Если бы, продолжил Небензя, «Киев не развязал бы войну против населения Донецкой и Луганской областей», России не нужно было начинать «специальную военную операцию». Он подчеркнул, что его страна готова начать переговоры о мире.

Отметим, «специальную военную операцию» (признана ООН «военной агрессией»), в Украине президент РФ Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля 2022 года.

Мир на основе Устава ООН

Многие члены Совета Безопасности в своих выступлениях поддержали призыв к миру, напомнив о том, что 141 страна поддержала накануне резолюцию Генассамблеи с требованием остановить кровопролитие на основе принципов международного права и Устава ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что только [президент России] Владимир Путин, начавший эту войну, может остановить ее. «Ни один из членов Совбеза не должен призывать к миру и при этом поддерживать войну России против Украины и Устава ООН, – подчеркнул он. – Россия ведет захватническую войну, Украина сражается за свою свободу».

Китай – о «двойных стандартах»

Исполняющий обязанности постоянного представителя Китая при ООН Дай Бинг заявил, что «некоторые страны выступают за суверенитет и территориальную целостность в вопросе Украины, а сами грубо вмешиваются во внутренние дела других государств, подрывая их суверенитет и территориальную целостности». Дипломат назвал это «четким проявлением двойных стандартов».