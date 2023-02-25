МИД Казахстана приветствовал позицию КНР по политическому урегулированию украинского кризиса

Казахстанская сторона приветствует позицию Китая по политическому урегулированию кризиса вокруг Украины, говорится в заявлении МИД Казахстана.

В заявлении подчеркивается, что Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что Астана считает безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава всемирной организации и выступает за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации.

Казахстан также отметил схожесть подходов к решению актуальных проблем современности, изложенных в концепции Инициативы глобальной безопасности КНР.

Накануне Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине.

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