 

Сотрудники лесничества обнаружили на севере Сахалина останки 26 краснокнижных диких северных оленей

25.02.2023, 7:26, Новости дня
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Сотрудники лесничества обнаружили на севере Сахалина останки 26 особей дикого северного оленя, популяция которого занесена в Красную книгу области, сообщили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

В региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что сотрудники лесничества 24 февраля во время очередного рейда по защите и охране объектов животного мира обнаружили в труднодоступном месте в Охинском районе останки 26 особей дикого северного оленя, передает РИА «Новости».

В ведомстве указали, что популяция дикого северного оленя на Сахалине насчитывает около 2 тыс. особей и занесена в Красную книгу области, в связи с этим браконьерам грозит уголовная ответственность с обязательным возмещением нанесенного природе ущерба.

По факту произошедшего прокуратура Сахалинской области организовала проверку. Выяснением обстоятельств происшествия занимается и Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением контролирующих органов. Они дадут оценку соблюдению законодательства о животном мире, полноте принятых мер, направленных на сохранение особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу Сахалина и России.

Напомним, в феврале 2022 года в тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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