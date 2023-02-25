Такер Карлсон – конфликт на Украине стал основной статьёй расходов США

Вскоре общая сумма выделенных на Украину средств из бюджета США составит 200 миллиардов долларов. Половины этих денег хватило бы, чтобы построить 4 стены на южной границе страны или оплатить учёбу в колледже для всей американской молодёжи, заявил Такер Карлсон в эфире Fox News. Огромные деньги можно было бы направить на модернизацию транспортной системы или здравоохранение, однако политикам нет дела до нужд граждан, считает ведущий.

Джо Байден снова изображает из себя Черчилля при «Гитлере»-Путине.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Свобода бесценна. Она стоит того, чтобы сражаться столько, сколько потребуется. Именно столько мы будем рядом с вами, господин президент, — сколько потребуется.

ГОСТЬ FOX NEWS: Шэннон, как и заявил президент, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Повторю, Соединённые Штаты продолжат серьёзно поддерживать Украину. И мы будем делать это столько, сколько потребуется.

ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН, министр экономики США: Как заявил президент Байден, мы будем стоять рядом с Украиной в её борьбе столько, сколько потребуется.

Глупые, бесполезные шуты. Мир смеётся, взрослые люди смеются над вами! В этой стране показателем повальной коррумпированности СМИ является факт того, что никто ни разу не задал никому из администрации Байдена ни одного вопроса о том, чего США пытаются добиться на Украине. «Столько, сколько потребуется», чтобы что? Изначально ответ был такой: оттеснить российские силы на позиции, которые они занимали год назад, до ввода войск на Украину. Это казалось логичной и соизмеримой целью, публика её поддерживала. Затем, без шумихи или хотя бы официального предупреждения, цель изменилась: нужно захватить российский порт в Крыму, было бы неплохо его заполучить, давно этого хотели, так почему бы не сейчас?

Потом целью стало смещение Путина и ввод американских танков на Красную площадь, ведь мы, конечно же, сможем управлять Россией, как только свергнем диктатора, у нас получится. В Ираке и Ливии вон получилось же. Теперь целью, похоже, стала победа в третьей мировой войне и против России, и против Китая! В войне, которая по определению подразумевает использование ядерного оружия и испепеление сотен миллионов людей. В данный момент у конфликта на Украине нет пределов! Это единственное, что имеет значение. На этом сосредоточено внимание всего американского правительства. Всех ветвей власти и обеих партий. Но при этом наша экономика деградирует, а крупные компании увольняют тысячи сотрудников. Конфликт на Украине — это основная статья наших расходов. Давайте посмотрим, как это объясняет Джанет Йеллен.

ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН: Экономическая поддержка с нашей стороны позволяет Украине сопротивляться, удерживая внутренний фронт, финансировать важнейшие общественные службы и обеспечивать работу правительства. В ближайшие месяцы мы планируем выделить около 10 миллиардов долларов в качестве дополнительной меры экономической поддержки Украины.

Внесём полную ясность: если вы не очень внимательно слушали, сложно понять, что она говорит, но у нас есть транскрипт. Это не 10 миллиардов военной помощи — эти деньги предназначены для финансирования общественных служб и правительства, то есть партии Зеленского, которая запретила христианство и арестовала священников, вот за это мы платим. И, даже если не брать во внимание цели, это очередные 10 миллиардов долларов налогоплательщиков вдобавок к 113 миллиардам, которые уже одобрены конгрессом. То есть за год Украине выдели 123 миллиарда долларов! При этом есть ещё и не учитываемые источники помощи, огромная сетка по линии спецслужб. Речь примерно о 200 миллиардах долларов для Зеленского и его жены, выделенные за 12 месяцев. 200 миллиардов! Это реальное сумасшествие.

А это много? Чтобы упростить, давайте представим, что мы потратили только 100 миллиардов на данный момент, так и есть в принципе. Что можно сделать с сотней миллиардов тут, в Штатах? Во-первых, недавно эта тема появилась в новостях, мы можем модернизировать нашу железнодорожную сеть, чтобы предотвратить тысячу ежегодных случаев схода поездов с рельсов, а также грибовидное облако над Огайо, которое появилось в результате такого инцидента. 100 миллиардов — это в 5 раз больше предусмотренного бюджета министерства транспорта, в котором лишь 13 миллиардов выделено на сферу перевозок и 3 миллиарда железнодорожной к омпании Amtrak. Помните такую? Обслуживает транспортную артерию по всему восточному побережью. Есть ещё Федеральное авиационное управление — правительственная служба, которая должна предотвращать столкновения самолётов и гибель сотен американцев. От последнего бюджета ФАУ получило 20 миллиардов. 20! Учитывая, что последнее время всё чаще происходят опасные ситуации в воздухе, возможно, стоило бы давать ФАУ больше средств. Но нет, у нас же Зеленский! Его партии нужны деньги!

Наконец, мы могли бы вложить эти деньги в долгосрочные цели, например строительство стены на южной границе, с этой суммой можно было построить четыре стены! Это, помимо прочего, спасло бы сотни тысяч американцев, заблокировав наркотрафик, и у нас бы не было картельной войны в Техасе и Аризоне, которая скоро точно начнётся. 100 миллиардов хватило бы, чтобы покрыть половину всех медицинских счетов в стране! Можно было бы оплатить обучение в общественных колледжах всей молодёжи страны. Мы могли бы покрывать все личные расходы пациентов больных раком в течение пяти лет. Это большие деньги, мы могли бы многое сделать! Почему Берни Сандерс не занимается этими расчётами? Почему даже не говорит про это? Почему вопросы о том, что можно было бы сделать с этими деньгами у нас в стране, оставили на рассмотрение правому телешоу? Берни Сандерс полностью поддерживает отправку этих денег Украине, как и большая часть так называемых прогрессивных. Сэнди Кортес, «глас народа», тоже поддерживает это! Удивительно.

Мы, конечно же, могли бы просто не тратить эти деньги. Наш долг уже превысил 31 триллион долларов, он больше, чем наш ВВП. Долг превышает ВВП! Из-за администрации Байдена за последние 27 месяцев долг вырос на 7 триллионов. Насколько это много? Ясно, что это невообразимые цифры, но нам потребовалось 215 лет, со времён Джорджа Вашингтона и до Джорджа Буша — младшего, чтобы нарастить такую сумму. Процентные платежи по этому долгу превысили 400 миллиардов в этом году. Согласно расчётам аналитического центра Pew это на 100 миллиардов в год больше, чем мы тратим на начальное и среднее образование, ликвидацию последствий стихийных бедствий, сельское хозяйство и защиту окружающей среды, вместе взятые! В следующие 10 лет процентные расходы превысят траты на национальную оборону и здравоохранение. Через 30 лет процентные платежи станут самой крупной статьёй расходов во всём федеральном бюджете, обогнав социальное обеспечение. Вам стоит про это знать: значительная часть этого долга, более триллиона долларов, принадлежит Китаю — стране, против которой мы сейчас боремся на Украине.

Понимаете, как это работает? Большинство американцев всё видит, и они выступают против этого. Они боятся этого, и правильно делают. Результаты опросов демонстрируют, что они против этого. Но вот что интересно: ни одна из партий в Вашингтоне не беспокоится о том, что думают их избиратели.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2023 года.