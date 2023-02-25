Мнение: Психологический разбор ситуации. Пост про насилие в семье

Публика в ЖЖ – как и вообще весь «русский мир» – неимоверно удручает, с какой стороны ни зайди. Легкомысленная жестокость, самодовольство, полнейшее отсутствие сострадания и эмпатии, агрессивное нежелание ни во что вникать, слепое следование штампам, бесчувственность, отсутствие вкуса… Бррррр! «Из огня тот выйдет невредим, кто с вами день прожить сумеет, подышит воздухом одним и в ком рассудок уцелеет». Классик сказал – как отрезал. Два века прошло – ничего не меняется.

Но главное – эти люди ведь вредят себе прежде всего. Агрессивная бесчувственность порождает постоянную тоску и чувство неприкаянности. Начнешь развивать в себе человечность – глядишь, в жизни появится чуть больше тепла и хоть какие-то проблески света…

Возьмем один из моих последних постов от 23 февраля – историю лихой женщины из Бишкека, рассказанную ей самой. «Женский Довлатов». Рассказик на пол-страницы, шедевр лаконичности. В котором тем не менее всё есть – завязка, кульминация, развязка, выпуклые и разнообразные характеры, герой и жертва, подлость и решимость, приметы времени, мораль и гуманизм. К посту с провокационным названием «О насилии в семье» аж 230 комментариев, из них более-менее человеческих – буквально с десяток. Остальные не поняли или не захотели понимать, о чем и зачем был рассказ, вместо этого увлеклись всякими пошлейшими рассуждениями типа «детей бить нехорошо» и «рассказчица – хабалка». Особенно доставили почти всеобщие ханжеские стоны по поводу «грубости» и «ужасных нравов», кои описаны в рассказе – ну ты подумай, какой вокруг, оказывается, институт благородных девиц! А так ведь и не скажешь, поглядев вокруг – вроде скоты скотами.

Подавляющее большинство вообще не уловило сути истории в 15 строк. Поразительно. Давайте вспомним простой сюжет: сидят четыре взрослые женщины за столом, с ними 16-летняя племянница и 14-летний племянник, ведут неспешную беседу. И тут 16-летняя рассказывает пикантную историю про брата, племянник сидит красный как гранат. Выясняется, что мама залезла без спроса в мобильник сына, нашла там пикантные фотки, присланные ему одноклассницей, рассказала об этом зачем-то его старшей сестре, а та возьми да и вывали про это всей компании, наслаждаясь смущением обоих – и брата, и матери.

Что это было? На деле буквально ВСЕ присутствовавшие стали жертвами откровенной манипуляции, устроенной этой самой старшей сестрой, хотя наибольший урон понес, безусловно, младший 14-летний брат. Все обычные подростковые комплексы были иезуитски выставлены наружу на виду у взрослых теток: мама у него, «как у маленького», проверяет телефон, телефон выдает в нем «юного задрота-развратника», раскрыта, тайна его возможного влечения к однокласснице, сестра еще и наверняка нелицеприятно высказалась относительно женских достоинств его пассии… В 14 лет подобные удары мало кто может достойно парировать.

Заодно юная интриганка не менее хладнокровно подставила и собственную родительницу – опять же у всех на виду: у нее «неудалый» сын-задрот, она копается в его телефоне, она беспомощна, она зависит от собственной дочери (а не наоборот) – сдает ей (так и непонятно зачем) сокровенные тайны своего младшего, и она совершенно не знает, что сказать в свою защиту.

«Подставлены», однако, и все прочие присутствующие: они внезапно оказались свидетелями странных семейных разборок и «грязных» тайн 14-летнего подростка, которого они, в общем-то, не обязаны воспитывать и чьи тайны вовсе не стремились узнавать – и теперь должны мучительно думать, а как им на всё это реагировать. При этом им всем поставлена стандартная ловушка: девица ведь выступает в качестве поборницы морали, приглашая всех разделить ее праведный гнев, и соответственно получается, что как-то выступить против – это что же, поощрить разврат?! Практически, страшно сказать, педофилию?? В итоге публика должна быть в ступоре и потерянно молчать, позволяя юной манипуляторше длить и длить свой триумф над всей честной компанией.

Здесь вообще-то было бы полезно сделать паузу и задать читателю вопрос – а что бы он сделал (сделала) в подобной ситуации? Если бы я вел психологический тренинг, я бы так и поступил, но я не веду тренинг, мы просто читаем рассказ.

Собственно, финал истории уже подразумевался. По сценарию, раздавленный брат должен был убежать в слезах и заронить в душу ростки будущих проблем с собственной сексуальностью; мать должна была уже привычно осознать себя полностью никчемной и подлой матерью, неспособной защитить собственного ребенка; взрослые также должны были осознать себя беспомощными детьми перед торжествующей злой девочкой, и после долгой неловкой паузы попытаться возобновить разговор «как будто ничего не случилось», чувствуя себя как после легкого изнасилования. НО!

Вот за это чудесное «но» я и полюбил эту миниатюру.

В рассказе появляется герой, точнее – героиня. Она сразу четко (в отличие от двухсот бесчувственных, лишенных малейшей эмпатии бревен из «русского мира») различает главную жертву искусной манипуляции. Это, безусловно, мальчик (кстати, единственный мужского пола в этом женском жестоком царстве). И тут же вступается за него, как тигрица (на первое время показательно игнорируя недавнюю «героиню вечера», которая и заварила всю кашу). На кого она обрушивается? Конечно, на ту, которая ДОЛЖНА защищать ребенка от целенаправленной диффамации – его собственную мать! Ее фраза, обращенная к матери (и ее собственной сестре):

«Дина, ты вообще знаешь о существовании личного пространства? Ты дура?»

В публике позорного «русского мира» на этом месте – лицемерный ропот. Наше благородное собрание невероятно шокировало обращение «дура». Просто орёр! Орёр! Как можно-с! Большинство, надо думать, даже не поняли и полезли в словарь, чтобы посмотреть значение такого ужасного термина. После чего совсем уж потеряли дар стучать по клавишам.

«Она сказала – дура! Боже, как это грубо! ПРИ ЛЮДЯХ!!»

Это, замечу, при том, что практически ни один (!) комментатор не обратил внимания на предшествовавшую этому эпизоду реально даже не грубую, а ЖЕСТОКУЮ манипуляцию – и не со взрослой тетей, а с подростком. Ну подумаешь – распотрошили телефон мальчика и всем рассказали о том, что там было, чтобы все показывали на мальчонку пальцем – эка невидаль! А вот его родительницу, которая это всё и проделала, назвать «дурой» – это что вы, это никак нельзя-с. Подрыв авторитета!

Счастье, что героиня эти ханжеские взвизги не берет в расчет – она бросается НА ЗАЩИТУ, взывая к разуму и совести. И тем самым переключает всё внимание на непутевую родительницу. Та пытается жалко оправдываться, «переводя стрелки» на отсутствующую в комнате одноклассницу сына – но, главное, ненароком в ходе этой перепалки разрушается ТРИУМФ 16-летней змеи: на нее больше никто не обращает внимания, фокус переместился на ее мать! Всё не по сценарию!!

Девица пытается вернуть внимание к себе, подает голос – но натыкается на резкое «Помолчи!»

И наступает дивная кульминация. Искусная манипуляторша в шоке: тетка, которая должна была по сценарию сидеть и заливаться краской вместе со всеми, вместо этого буквально парой реплик поломала ей всю игру: и братец уже почти реабилитирован, и мать пристыжена, и остальные приободрились – что делать? Как вернуть себе инициативу?! Она не привыкла проигрывать, эта маленькая, но уже сложившаяся и весьма ядовитая тварь.

Тут интересное место, над которым можно спорить. Возможны две трактовки (если бы я вел тренинг, я, опять же, предложил бы читателям подумать и даже проголосовать – какова подоплека ответного хода мастера манипуляций в этом поединке: она, будучи все же пока весьма юной интриганкой, просто на самом деле взбесилась, и, не сдержавшись, раскрыла свое истинное лицо, как бы забыв, что она тут играет роль «поборницы морали»? Или же всё хуже, и ее реплика «Ты охерела, что ли?», обращенная к ВЗРОСЛОЙ, только прикинулась спонтанной, а на самом деле это был просчитанный ход – с целью смутить, ввергнуть в растерянность свою внезапную оппонентку, чтобы она реально «подвисла», не зная как реагировать?)

И – опять вопрос к читателям, уже со стороны героя, а не противостоящей ему подколодной змеи: а как, собственно, реагировать? Разговор только начался – а ставки уже подняты выше некуда. Как отвечать на такой выпад 16-летней собственной племянницы? Пропустить, сделать вид, что «не заметила»? Это будет, говоря подростковым сленгом, однозначный «слив».

Сделать девочке строгое замечание за неприличное слово, как положено взрослому? А если подросток в ответ выдаст что-то еще более забористое?

Или ответить тоже матом? Но как раз в этом случае наш герой (героиня) свергается со своего пьедестала в ту же навозную кучу, в которой младшая давно чувствует себя в своей стихии, и все «висты», полученные за счет очень удачных двух первых реплик, будут бездарно спущены в унитаз, а все зрители как раз и получат полное право считать, что «игра была равна, играли два г—на».

Те, кто читал эти 15 строк Новой Русской Прозы, знают правильный ответ: не тратя даром время на препирательства, героиня просто встает, подходит к «девочке» и дает ей увесистую пощечину. После чего та с плачем убегает.

Публика в этом месте, как показывает опыт, раскалывается необратимо – поскольку в ней всегда есть немалая часть тех, кто в принципе не признаёт вообще никакого физического насилия. Я об этом знаю еще на примере нескончаемых ЖЖшных баталий на тысячи комментов вокруг известнейшего эпизода из «Москва слезам не верит» – когда Гоша вместе с парой взрослых приятелей вступился за ухажера своей падчерицы, с честью выйдя из драки с пятью подростками-хулиганами. Это вечный спор, позиции в котором навек обозначены тем же фильмом: Вера говорит «Так нельзя, ты показываешь ребенку, что кто сильнее, тот и прав» – а Гоша ей возражает: «Нет, я показываю ребенку, что на всякую силу всегда найдется другая сила».

Структурно ситуация в нашем коротеньком рассказе полностью аналогична эпизоду из «Москва слезам не верит», а я, как нетрудно понять, в обоих случаях полностью на стороне слесаря Гоши. Да, мне скажут, что «взрослым нехорошо бить детей» (хотя насколько можно назвать ребенком 16-летнюю дылду – еще вопрос). В комментах несколько товарищей даже помечтали вслух, что, дескать, было бы здорово, если бы в ответ на пощечину толстая девочка-подросток применила бы против рассказчицы несколько приемов из кунг-фу или карате…

Но по мне – всё закончилось так, как должно было закончиться. В сущности, понятно, что девица применяет самые настоящие приемы психологического насилия над собственными близкими и дальними как раз потому, что в физическом плане ее силы куда более ограничены. Техника манипуляций – своего рода сверхкомпенсация. Но – в таком случае только справедливо, что в ответ на ее «несимметричные» попытки отомстить миру за собственное физическое несовершенство (нанося близким психологические травмы) – ей «прилетает» в ответ возмездие в самой что ни на есть грубой физической форме.

Добродетель восторжествовала, зло наказано, несправедливо обиженные отомщены. Финальный «наезд», парфянская стрела в адрес «слишком много кушающей» девочки многие комментаторы тоже заподозрили в манипулятивности – дескать, какое дело хабалке-рассказчице до того, кто сколько ест, я даже удивился, что не прозвучало речевок в духе «мое тело – мое дело» и лекций о вреде фэтшейминга. Однако я бы не стал трактовать финал в таком духе. Скорее, уходящая сестра напомнила родственнице в очередной раз о ее материнских обязанностях.

Манипуляции над близкими, обжорство – признак внутреннего несчастья. Матери бы задуматься над тем, что творится с ее дочерью… хотя на мать в этой семье большой надежды нет. Хорошо хотя бы то, что кто-то попытался остановить дочь на самом краю.

На всякую силу всегда найдется другая сила.