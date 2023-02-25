Минюст США обвинил гендира компании в РФ Балакаева в контрабанде американских технологий

Суд восточного округа Нью-Йорка предъявил обвинения в контрабанде американских технологий гендиректору компании «Радиотестер» россиянину Илье Балакаеву, которые он якобы передавал ФСБ России.

Согласно данным Минюста США, Балакаев якобы вывозил оборудование, получателями которого якобы были ФСБ РФ и власти КНДР. Утверждается, что оборудование могло быть использовано для контрразведки, всего Балакаев якобы вывез более 40 таких устройств, передает ТАСС.

Россиянину может грозить до 75 лет тюремного заключения согласно предъявленным обвинениям.

Ранее в октябре 2015 года трое сотрудников техасской компании Arc Electronic были признаны виновными по делу о передаче военных технологий в Россию.

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