 

Минюст США обвинил гендира компании в РФ Балакаева в контрабанде американских технологий

25.02.2023, 6:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Суд восточного округа Нью-Йорка предъявил обвинения в контрабанде американских технологий гендиректору компании «Радиотестер» россиянину Илье Балакаеву, которые он якобы передавал ФСБ России.

Согласно данным Минюста США, Балакаев якобы вывозил оборудование, получателями которого якобы были ФСБ РФ и власти КНДР. Утверждается, что оборудование могло быть использовано для контрразведки, всего Балакаев якобы вывез более 40 таких устройств, передает ТАСС.

Россиянину может грозить до 75 лет тюремного заключения согласно предъявленным обвинениям.

Ранее в октябре 2015 года трое сотрудников техасской компании Arc Electronic были признаны виновными по делу о передаче военных технологий в Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07.20 / Мать политтехнолога Шклярова рассказала об аресте сына в Белоруссии

19.08.20 / В мире COVID-19 заболело уже более 22 млн человек

14.07.20 / Адвокат потерпевших по делу MH17: Рад, что Нидерланды передумали и подали иск в ЕСПЧ. РФ должна быть атакована со всех возможных сторон

25.05.21 / Ближневосточное перемирие пока сохраняется — но в силу дипломатии израильтяне не верят

04.08.20 / Природный пожар в Калифорнии: эвакуированы тысячи человек

19.11.21 / В Минздраве Украины не планируют разрешать бустерную дозу вакцины от AstraZeneca, несмотря на то, что остатки препарата придется утилизировать

29.01.21 / Компания Xiaomi представила новую станцию для беспроводной зарядки смартфонов

01.09.22 / Корабли ТОФ в Японском и Охотском морях приступили к учениям «Восток-2022»

21.09.21 / Fox News – пока в Кабуле кричат «Смерть Америке!», иностранцы пытаются покинуть Афганистан

28.11.20 / Смерть Тесака вновь признали самоубийством

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика