Президент США Байден: Китайский план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России
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Президент США Джо Байден выразил мнение, что предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России.
Отвечая на вопрос о том, как он оценивает план Китая, Байден сообщил в интервью телеканалу ABC, что президент РФ Владимир Путин якобы приветствует инициативу Пекина. «Как он может быть хорошим?» – добавил глава Белого дома, слова которого приводит ТАСС.
Байден также выступил с утверждением, что не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России.
Президент США выразил мнение, что сама идея того, что Китай будет договариваться за Украину об итогах конфликта, просто-напросто нерациональна
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковали мирный план Китая по Украине. Тем временем Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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