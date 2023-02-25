 

Президент США Байден: Китайский план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России

25.02.2023, 6:05, Новости дня
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Президент США Джо Байден выразил мнение, что предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает план Китая, Байден сообщил в интервью телеканалу ABC, что президент РФ Владимир Путин якобы приветствует инициативу Пекина. «Как он может быть хорошим?» – добавил глава Белого дома, слова которого приводит ТАСС.

Байден также выступил с утверждением, что не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России.

Президент США выразил мнение, что сама идея того, что Китай будет договариваться за Украину об итогах конфликта, просто-напросто нерациональна

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковали мирный план Китая по Украине. Тем временем Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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