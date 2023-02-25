 

Агрессия и раздражительность: как обуздать негативные эмоции

25.02.2023, 5:45, Разное
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Причиной таких негативных эмоций как агрессия и раздражительность может стать эмоциональный дисбаланс одной из чакр. Об этом журналистам
издания “Подмосковье сегодня”
рассказала энергопрактик Ольга Шедар.

Оказывается, что
при избыточной активности чакры

Анахата,
человек становится слишком чувствительным к окружающему миру, начинает

воспринимать все события слишком тонко и близко к сердцу. Становится открытым, искренним и ждет от окружающих того же отношения, но, увы, часто его не находит. В таком случае, у человека возникает ощущение, что он всем безразличен, его никто не любит, а каждый его жест и проявление внимания не находят отклика и остаются незамеченными.

Возможна, разумеется, и противоположная ситуация, когда в Анахате энергии слишком мало. Тогда человек становится агрессивным, требовательным. И даже тогда, когда хочет проявить заботу о любимых, становится навязчивым, продавливающим личное пространство.

К счастью, Ольга Шедар рассказала о том, как обуздать негативные эмоции. Привести энергию Анахаты в баланс можно при помощи прогулок на природе, особенно по лесу, занятий музыкой или живописью. Кроме того, в интерьер или одежду можно добавить розовые или зеленые оттенки. Выходом также может стать прослушивание классических произведений.

“Очень полезна музыка Моцарта”, – напоследок сказала энергопрактик о способе гармонизировать каждую из существующих чакр.


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