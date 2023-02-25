Последний мост между Россией и Западом — El Periódico о посреднической роли Турции

Турция пытается воспользоваться спецоперацией РФ на Украине в надежде расширить своё региональное и глобальное влияние, пишет El Periódico. Для этого Анкара взяла на себя роль посредника в общении Москвы и Киева, не разрывая связи ни с одной из сторон.



АР

Через год после начала российской спецоперации на Украине между Западом и Россией остался только один мост, и он проходит через столицу Турции Анкару, пишет El Periódico. За последний год Турция принимала на своей территории не только переговоры российской и украинской делегаций, но и обмен взятыми в плен солдатами. Эксперты полагают, что, играя роль посредника между Москвой и Киевом, Анкара пытается расширить своё влияние на мировой арене.

«Турция пытается использовать российскую спецоперацию для усиления своего регионального и глобального влияния, используя посредническую роль. Соглашение по вывозу украинского зерна, подписанное в Стамбуле в июле 2022 года, стало прецедентом. РФ готова пойти на небольшие компромиссы в обмен на ослабление санкций и, похоже, не возражает против того, чтобы Реджеп Тайип Эрдоган сыграл роль посредника. Украина, похоже, тоже не возражает против такого посредничества», — полагает член международного аналитического центра Carnegie Endowment for International Development Илья Куса.

Страна играет на обе стороны. Анкара направляла Киеву военную помощь и продавала свои беспилотники Bayraktar, при этом оставаясь единственной страной НАТО, которая отказалась вводить санкции против России, а также продолжала экономическое сотрудничество с Москвой.

Впрочем, как отмечает El Periódico, выбор у Анкары был небольшой: в условиях бушующего инфляционного кризиса введение санкций против страны РФ нанесло бы ещё больший ущерб и без того испытывающей трудности турецкой экономике.

В течение последних нескольких месяцев Эрдоган неоднократно встречался и разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры поддерживают дружеские отношения и договорились о дальнейшем экономическом взаимодействии. Например, РФ строит первую атомную электростанцию на турецкой земле и согласилась продавать Анкаре свой газ на выгодных условиях.

Однако у такого подхода есть и риски. Так, в феврале высокопоставленный сотрудник Министерства финансов США посетил Турцию с предупреждением: компании и правительства, которые ведут бизнес с российскими компаниями, попавшими под санкции, будут подвергнуты вторичным санкциям. Более того, Анкара рискует потерять доступ к рынкам стран «Большой семёрки» в ответ на ведение бизнеса с российскими компаниями, попавшими под санкции, пишет издание.