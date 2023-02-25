 

Лидер ХДС – помимо украинского, Запад ожидает ещё много конфликтов с ядерной угрозой

25.02.2023, 5:35, Разное
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Конфликт на Украине может оказаться всего лишь «меньшей» из проблем, с которыми Западу ещё предстоит столкнуться, заявил лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. В будущем ЕС, США и НАТО ожидают и другие кризисы с угрозой ядерной войны, например в отношениях с Китаем, Северной Кореей или Ираном. Поэтому Западу пора возобновить переговоры о разоружении, передаёт его слова Der Spiegel.


AP

Украинский конфликт может оказаться всего лишь «меньшей» из проблем, с которыми Западу ещё предстоит столкнуться, считает лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. «Возможно, нас ожидает ещё сразу несколько военных конфликтов, которые также будут нести в себе угрозу ядерной войны», — передаёт его слова Der Spiegel.

Такие ядерные державы, как Китай, Северная Корея и Иран, идут той же дорогой, что и Россия, «атакуя существующий политический порядок». При этом необязательно, чтобы дело действительно дошло до применения оружия массового поражения, объясняет Мерц: «Одно только их существование изменяет ход боевых действий. В Европе и США страх перед применением российского ядерного оружия по сей день мешает ЕС и НАТО эффективно защищать Украину».

Запад должен сделать из этого вывод и начать вести переговоры о разоружении, советует лидер ХДС: «Последний договор о разоружении между бывшим президентами Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым был подписан 7 декабря 1987 года». Но заключению соглашения предшествовала демонстрация силы, напомнил он. Эту волю к отстаиванию своих интересов ЕС и НАТО должны проявить и сегодня, чтобы российские действия на Украине не вдохновили другие «авторитарные режимы», заключает Мерц.


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