 

Эрдоган заявил Путину о готовности помочь в возобновлении переговоров по Украине

25.02.2023, 4:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным сообщил о готовности внести вклад в возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Эрдоган заявил, что мир может быть установлен только без дальнейших жертв и разрушений. Он пожелал, чтобы достигнутое в Стамбуле соглашение было восстановлено, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Сообщается, что Путин и Эрдоган также в целом обсудили ситуацию на Украине, а также затронули тему недавних землетрясений на юго-востоке Турции. Турецкий президент поблагодарил российского коллегу за солидарность, проявленную в связи с землетрясением.

Ранее в январе Эрдоган в ходе телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что может стать посредником по установлению мира между Москвой и Киевом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11.20 / Опубликованы характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 10

27.01.22 / Эксперты о законе по ДЭГ: Общественный контроль крайне важен

31.08.20 / Второй свидетель заявил о сидевшем на пассажирском сиденье Ефремове

06.07.20 / Электрический седан Audi A9 E-tron покажут в 2024 году

30.11.20 / Под Бердянском вместо памятника Ленину установили статую Христа

18.01.21 / FAZ – после блокировки Трампа в Twitter политики в Германии требуют расширить контроль государства над соцсетями

17.04.21 / Джемилев заявил, что Ермак рекомендовал ему ради крымских татар выйти из фракции “Европейской солидарности” в Раде

19.11.20 / Экономика: У российского сахара выдался тяжелый сезон

08.11.21 / Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока. Чаще всего их используют нелегалы – СМИ

02.05.22 / В Пентагоне заявили о передаче Украине гаубиц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика