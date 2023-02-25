Эрдоган заявил Путину о готовности помочь в возобновлении переговоров по Украине
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным сообщил о готовности внести вклад в возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
Эрдоган заявил, что мир может быть установлен только без дальнейших жертв и разрушений. Он пожелал, чтобы достигнутое в Стамбуле соглашение было восстановлено, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
Сообщается, что Путин и Эрдоган также в целом обсудили ситуацию на Украине, а также затронули тему недавних землетрясений на юго-востоке Турции. Турецкий президент поблагодарил российского коллегу за солидарность, проявленную в связи с землетрясением.
Ранее в январе Эрдоган в ходе телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что может стать посредником по установлению мира между Москвой и Киевом.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет