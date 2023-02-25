Американский президент Байден заявил о намерении участвовать в выборах главы администрации США в 2024 году

Американский президент Джо Байден заявил, что намерен участвовать в выборах главы Соединенных Штатов в 2024 году.

Байден сообщил в интервью телеканалу ABC, что намерен участвовать в следующих президентских выборах в США. При этом он добавил, что, перед тем как начать кампанию, ему в ближайшее время предстоит завершить еще много дел, передает ТАСС.

Байден подчеркнул, что отвечает за свои слова о намерении участвовать в следующих президентских выборах в США. При это он вновь добавил, что планирует завершить другие дела прежде, чем запускать полномасштабную кампанию.

Байден заявил, что не считает свой возраст фактором, который может повлиять на планы по участию в выборах. При этом 80-летний политик признал, что у людей есть основания ставить вопрос о возрасте американского президента.

Ранее американские СМИ сообщали, что демократы начали готовиться к отказу Байдена выдвигаться на президентские выборы 2024 года.

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