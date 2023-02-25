 

Семейный рецепт от известного телеведущего: картофельный цветок

25.02.2023, 4:25, Разное
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Ведущий программы “Живая еда” решил не только рассказать о том, как питаться правильно, но и показать. В эфире НТВ он приготовил блюдо из картофеля, оформленное в виде цветка. Это необычная и вкусная закуска может стать отличным выбором для семейного застолья. Однако, как подчеркивает телеведущий Сергей Малоземов, который имеет медицинское образование, стоит помнить о мере в употреблении калорийных продуктов.

“Калорий немало! Да и красное мясо лучше не есть каждый день”, – предостерег телеведущий зрителей, у которых уже потекли слюнки от предвкушения того, что сейчас семейный рецепт от известного телеведущего станет известен.

Ингридиенты

Говяжий фарш – 200 гр;

Чеснок – 2 зубчика;

Рисовый уксус – 1 ст. л.;

Соевый соус – 2 ст. л.;

Картофель – 1 кг;

Баклажан – 1 шт.;

Лук репчатый – 1 шт.Томатная паста – 300 г;

Сыр Моцарелла – 100 г;

Чёрный перец (горошек) – по вкусу;

Чёрный перец (свежемолотый) – по вкусу;

Соль – по вкусу.

Приготовление

Смешайте фарш с рисовым уксусом, соевым соусом, чесноком, черным перцем.

Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками, замочите в воде, чтобы избавиться от крахмала. Остальные овощи нарежьте кубиками.

Отварите картофель в подсоленной воде до полуготовности. Затем сразу же обсушите ломтики на бумажном полотенце.

В двух разных сковородах обжарьте фарш и лук с баклажанами, затем смешайте. Добавьте томатную пасту, приправы.

Переложите полученную массу в форму для запекания и начинайте вставлять в нее картофель, формируя из долек цветок. Смажьте маслом, отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов на 10 минут.

Нарежьте моцареллу дольками, вставьте их между “лепестками” картофельного цветка и запекайте еще 10 минут.

Картофельный цветок готов. Приятного аппетита!


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