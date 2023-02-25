 

Разведчик ВС России с позывным «Нафаня» заявил о «мутировании» тактики украинских военных

25.02.2023, 3:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, сообщил сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС РФ с позывным «Нафаня».

По его словам, у противника поменялась «манера ведения войны». «В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали», – приводит его слова РИА «Новости». Разведчик пояснил, что украинские военные в последнее время стали отходить от ранее принятых стандартов, в частности, стараются вести «более мобильную» войну. «Пехота… как и положено, находится на позициях. Однако какие-то ударные подразделения (стали) очень мобильны».

Разведчик с позывным «Нафаня» добавил, что на вооружении ВСУ в последнее время появилось много вооружения НАТО.

Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08.21 / Пассажирские поезда столкнулись в Чехии

04.05.21 / Новая модель смартфона Vivo Y52s выйдет с процессором Snapdragon 480

21.12.20 / В оккупированном Крыму завели около 150 дел за уклонение от службы в армии РФ – правозащитники

18.03.21 / В Генпрокуратуре назвали основные жалобы россиян в 2020 году

10.10.20 / Увеличилось число отравившихся в Дагестане детей

06.03.21 / Авария украинского автобуса в Польше. Число госпитализированных выросло до 35 человек

17.01.21 / Аэропорт Краснодара задержал рейсы из-за снегопада

23.03.21 / Ростех пообещал показать на МАКС-2021 «принципиально новый самолет»

23.01.21 / В Индонезии обнаружено древнейшее наскальное изображение животного

03.05.21 / Боевики три раза нарушили режим перемирия на Донбассе – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика