Умный какаду добывает еду с помощью инструментов: видео

Среди животных нередко встречаются умнейшие особи, но это не перестает удивлять людей. Например, недавно зоологов поразил какаду, который добыл еду с помощью инструментов. Для того, чтобы понять, насколько птица способно мыслить, был проведен необычный эксперимент.

В короб с прозрачной мембраной поместили кешью. Чтобы достать корм, попугаю пришлось пробить мембрану острой палкой и пластиковой трубкой. Какаду понадобилась всего несколько десятков секунд, чтобы добыть орех. Видео с экспериментом появилось в Сети.