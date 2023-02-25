 

Умный какаду добывает еду с помощью инструментов: видео

25.02.2023, 3:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Среди животных нередко встречаются умнейшие особи, но это не перестает удивлять людей. Например, недавно зоологов поразил какаду, который добыл еду с помощью инструментов. Для того, чтобы понять, насколько птица способно мыслить, был проведен необычный эксперимент.

В короб с прозрачной мембраной поместили кешью. Чтобы достать корм, попугаю пришлось пробить мембрану острой палкой и пластиковой трубкой. Какаду понадобилась всего несколько десятков секунд, чтобы добыть орех. Видео с экспериментом появилось в Сети.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02.22 / Мнение: Родилась ты под знаменем алым в восемнадцатом грозном году

12.01.22 / Заряжать смартфон от чужих зарядных устройств опасно – можно потерять данные

27.12.21 / Чем новостройка лучше жилья на вторичном рынке?

20.12.21 / «Все бордели платят людям, похожим на полицейских» (18+)

29.06.22 / Мнение: Немецкий «танк», тесловцам снижают зарплату, греков учат воровать бензин

29.01.23 / Курица на скейте и велосипеде: забавное видео покорило Сеть

09.09.21 / Пенсионеров, не явившихся за досрочным получением пенсии, исключат из списков избирателей

10.01.23 / Скандалы: Странные сделки, дорогие квартиры и премиальные машины

14.02.23 / Простая вода за счастье: потерявшая все беглянка Пугачева ютится с детьми к крохотном домике

08.06.21 / Зачем женщины в церкви проползают под иконой: старинный ритуал и его значение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика