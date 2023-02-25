Мнение: Кто такой Сергей Минаев

(мое озарение 2007 года)

…минаевский опус “Медиа Сапиенс” я все ж дочитал, с минимальным напряжением. Надо отдать должное – читается он легко, слог мне понравился. Ну а к тому, что конец оказался явно слабее начала, то есть автор «закрутил» хорошо, а «раскрутил» кое-как – чему ж тут удивляться? Это, можно сказать, родовая болезнь всей нашей нынешней литературы. «Закручивать» сюжеты и «ставить манки» на читателя многие с грехом пополам научились, но вот красиво «выйти» практически никто не может. Чего ж на Минаева-то бочку катить? Да, конец слабый – а у кого он сильный? А?

Это-то ерунда. Интереснее другое. «По прочтении» я (говорю просто как Старый Пиарщик) практически на 100% убежден: этот самый Media Sapiens – вообще не книга в обычном смысле слова! Перед нами – отнюдь не продукт «писательского творчества», вот в чем фокус. Это – Специальный Пиар-Проект!

Да, господа. Никакой обычной мотивацией писателя – ну там, «срубить бабла», «самореализоваться в слове», «выразить народные чаяния» и т.п. – тут и не пахнет. Собственно, «Media Sapiens» ВСЯ – это большой копирайтерский текст. Сам заставляю такие писать на кампаниях своих журналистов, сам пишу…

Только там мои копирайтеры пишут СТАТЬИ. У статей есть четкие цели: для кого, какая информация должна быть донесена, какая – не должна, каким языком, на каких чувствах читателя играть – и т.п. Похожие по целям статьи пишут и коммерческие копирайтеры – скажем, о том, какое неземное удовольствие они якобы получают, передвигаясь в машинах «Форд»… или пользуясь мясорубкой «Браун»…

Я, впрочем, не знал, что кто-то может заказать с аналогичной целью целую художественную книгу. Однако – она написана! Media Sapiens, извольте.

Отбросим «мягкую гипотезу». Вроде бы могло бы быть так: автор Минаев САМ написал некую книгу, надеясь заработать бабла, ее прочел условный Павловский в рукописи (с чего, правда, он стал бы читать рукописи?), проникся, вскричал «Это как раз то, что нам нужно! Мы берем эту книжку В РАСКРУТКУ – она формирует нам правильную аудиторию!» Но нет, ни фига.

Книжку изначально готовили по правилам политпиара. Начиная с плана. В принципе, зная текст, опытному пиарщику несложно реконструировать изначальное ТЗ (техзадание).

Целевая аудитория.

Современная городская прослойка «думающего офисного планктона», настроенная смутно оппозиционно и потенциально опасная.

Основная задача текста.

Исподволь дискредитировать в глазах «опасной» аудитории любые средства социальной коммуникации в современной России

Примерная структура

Подача

Сделать текст надо от лица главного героя: «офисный планктон» туповат, на рассуждения не поведется, его надо брать эмоционально. Тексты «от первого лица» предполагают более живое и эмоциональное сопереживание.

Главный герой.

Читатель – потенциальный «бунтарь» («не-бунтари» – не целевая аудитория, на них пусть Донцова работает); чтобы читатели мог себя идентифицировать с главным героем книги, ГлавГерой должен быть тоже настроен оппозиционно по отношению к власти.

«Ловушки» для читателя (то, что как бы невзначай должно «открываться»)

Главный герой – поклонник Геббельса

Главный герой – откровенный циник

Все, что нужно «оппозиционеру» – это деньги

Деньги для оппозиции приходят только и исключительно с Запада

Принцип оппозиции (и Запада) – «чем хуже, тем лучше»

Все оппозиционеры – скоты, думающие только и исключительно о деньгах и занятые обманом

Все знаковые негативные события российской жизни последних лет, известные «офисному планктону» – банковский кризис (подробно и с «толстыми намеками»), «дело Сычева» (аналогично), митинги оппозиции, «дело Ходорковского» – всё это, по большому счету, ПОДСТАВЫ, придуманные опять же оппозицией исключительно с целью дестабилизации.

Террор – это самая «фирменная» ПОДСТАВА оппозиции.

И т.д.

Догадаться, что Проект «Media Sapiens» действительно существует, можно уже по характеру «раскрутки». Меня поначалу даже как-то шокировало, что некий С.Минаев практически одномоментно появился ВЕЗДЕ. Подумав, я понял, что он появился не то чтобы совсем везде; необычно было то, что он массированно появился в тех журналах, газетах и телепрограммах, которые Я СМОТРЮ и читаю!

Словом, МЕНЯ маркетингово очень хорошо «посчитали», честь и хвала коллегам! Интервью Минаева в «Эксперте», «Известиях», на «моих» сайтах; потом – «дебаты» Минаева в «Билингве» – то есть как раз в том месте, где и собирается «смутно оппозиционная» молодежь!

Браво! Нет, с точки зрения маркетинга все сделано великолепно.

А теперь – об эффективности Проекта.

Очевидно, что бабла-то все участники намыли немеряно – деньги-то кремлевские, так что в этом плане с эффективностью все в порядке. Однако в пиар-плане, то есть в плане собственно воздействия на «целёвку», как выражаются те же маркетологи?

В этом смысле, без сомнений, Проект провальный. Вообще бредовая идея – формировать общественное мнение и «предотвращать оранжевую революцию» при помощи худлитературы». Чувствуется рука Павловского, его размах. Конечно, именно такими вот завиральными мерами можно развести «Газпром» на деньги. Всё как-то «поумней» выглядит, чем совсем уж дебильные «60 тысяч Дед Морозов»…

Нет, ясно всё: денег настолько много в Кремле, что не хватает идей, как их потратить. В этом смысле идея писать «контрреволюционные книги» и потом «вбивать» их аудитории за полноценные пиар-бюджеты – гениальная, слов нет. Гениальная для «отмыва», но для дела – конечно, нет.

Ни хрена не повлияет Media Sapiens на аудиторию. Никого ни от чего не «отвратит». Ибо – не так действуют художественные книги. Худкниги – это не статьи, там механизм другой. Если попросту, то звучит так: если таланта нет – никакого «воздействия» не может быть в принципе. Закон искусства такой. Многие пытались «объехать» – ни у кого не получилось. За сотни лет…

А копирайтерство, при всем уважении – это не искусство.

Зря старались, в общем. Бессмысленно потратили газпромовские деньги. Ай-яй-яй, товарищ Павловский! (2007)