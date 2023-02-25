 

Небензя предложил СБ ООН почтить память всех погибших в Украине с 2014 года

25.02.2023, 1:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предложил на заседании Совета Безопасности по Украине почтить память всех жертв украинского конфликта, начиная с 2014 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступавший до членов Совбеза в ООН, что является нарушением, призвал объявить минуту молчания по «жертвам агрессии». Небензя подчеркнул, что все встают в память о всех без исключения погибших на Украине, начиная с 2014 года, поскольку любая жизнь бесценна, передает ТАСС.

Кроме того, Небензя отметил, что Запад пытается превратить СБ ООН в инструмент своих прихотей за счет расширения совбеза западными странами

Он указал, что мальтийское председательство в организации раз за разом демонстрирует открытое пренебрежение процедурам и практикам Совета Безопасности ООН, ставя национальную позицию и общую позицию ЕС выше обязанностей председателя, которому предписано быть стражем процедуры и занимать беспристрастную позицию.

Также он попросил прояснить на каком основании министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на заседании до государств – членов Совбеза без соблюдения правил.

Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование в Украине с Киевом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.20 / Рожкова рассказала, предлагал ли ей Зеленский пост главы Нацбанка

03.02.22 / Следствие попросило отправить сотрудника ГИБДД за сломанную руку оперу под домашний арест

22.09.20 / В Минздраве объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

25.01.22 / Анонсировано начало строительства первой летной ракеты «Союз-5»

12.01.22 / ОДКБ готовит передачу охраняемых миротворцами объектов правоохранителям Казахстана

16.06.22 / США раскрыли объемы помощи Украине с начала спецоперации

05.02.22 / В Таджикистане мусульманам разрешили совершать намаз за рулем

27.10.20 / Азиатские шершни-убийцы впервые обнаружены на территории США

28.07.22 / США сочли накал «ядерной» риторики России превосходящим времена холодной войны

01.01.21 / Терехов попросил Верховную Раду назначить выборы мэра Харькова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика