МИД России сообщил, что Москва согласна с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине

В МИД отреагировали на мирный план Китая по Украине. «Мы ценим стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта в Украине мирными средствами», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Разделяем соображения Пекина, – говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД. – Привержены принципам соблюдения норм международного права, в том числе гуманитарного». В МИД подчеркнули, что согласны с позицией Пекина в том, что безопасность одной страны не может укрепляться за счет другой. «Как и китайские коллеги, считаем нелегитимными несанкционированные Совбезом ООН ограничительные меры». Нынешние санкции в Москве назвали «грубым инструментом недобросовестной конкуренции и экономической войны».

В МИД подчеркнули, что как раз этими соображениями и были продиктованы предложения, выдвинутые в конце 2021 года о договоре между Россией и США о гарантиях безопасности. Российские дипломаты с сожалением констатировали, что предложения на Западе были отвергнуты.

Что же касается украинского кризиса, «Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем», подчеркнули в МИД. Этот пункт включает в себя прекращение поставок Киеву западных вооружений и отправления наемников, а также в целом «завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий», и кроме того устранение угроз, исходящих с территории Украины.

«Гражданам Украины, включая русскоязычное население … должны быть гарантированы неотъемлемые права, в том числе право говорить и учиться на родном языке», – заявили российские дипломаты, выразив уверенность в том, что именно продвижение по этому пути должно привести к справедливому и устойчивому миру.

Напомним, Китай представил план урегулирования в Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.

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